Tudi v Sloveniji vse več huliganov: kdo je zatajil in kako jih ustaviti?

Kdo na sobotnem derbiju med Olimpijo in Mariborom, ki so ga bolj kot nogomet zaznamovali huligani in pretepi, ni opravil svojega dela? Ljubljanskim organizatorjem je srečanje med polčasom povsem ušlo z vajeti, zato so morali posredovati pripadniki posebnih policijskih enot. V Veliki Britaniji so huligane v zadnjih letih spravili v red, celo v tolikšni meri, da se od Britancev mnogi učijo. Kako jim je to uspelo?