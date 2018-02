Spletni nakupi: ko plačaš za polovico otroškega vozička, ostaneš pa brez njega in brez denarja

Skoraj polovica Slovencev še vedno nakupuje le pri domačih spletnih trgovcih. Posebni smo tudi po tem, da blago prevzemamo osebno in ga plačujemo po povzetju. Iz naslanjača lahko kupimo že praktično vse; od kave, banan, do trezorja in spodnjic. Razlike v ceni za enak izdelek so tudi več kot 100 evrov. To lahko preverimo že z nekaj kliki.