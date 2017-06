Turisti že oblegajo našo obalo: porast je izjemen, obeta se polna zasedenost

Parada bikink (Foto: Luka Denić)

Turistični delavci v istrskih občinah se že v juniju veselijo spodbudnih rezultatov. Tako so v Portorožu zabeležili za petino več nočitev kot v enakem obdobju lani, boljši obisk beležijo tudi v Izoli in Kopru. Vsekakor gre za dober obet za vrhunec poletne sezone, ko se na slovenski obali obeta polna zasedenost hotelskih kapacitet.

V hotelih piranske občine so v prvih 22 dneh junija zabeležili že 98.000 hotelskih nočitev oz. za 21 odstotkov več kot lani. Večino, 75 odstotkov nočitev, so ustvarili tujci. Minuli konec tedna so bile hotelske kapacitete 95-odstotno zasedene, V povprečju pa je bila zasedenost hotelov v juniju 75-odstotna, kar je bolje kot prejšnja leta, so za STA pojasnili v Turističnem združenju Portorož.

V prvih petih mesecih letošnjega leta so turisti sicer ustvarili 385.000 nočitev, kar je za 13 odstotkov več kot leta 2016. Tujci so pri tem ustvarili dve tretjini vseh nočitev. Tudi sicer so napovedi za julij in avgust zelo optimistične. Tako v Portorožu in Piranu pričakujejo, da bodo kot običajno namestitve polno zasedene.

Piran (Foto: Thinkstock)

V prvih 20 junijskih dneh so tudi v Izoli zabeležili porast hotelskih nočitev, in sicer za 14 odstotkov. Pri tem so v Turističnem združenju Izola zabeležili 13 odstotkov več nočitev tujih in 11 odstotkov več nočitev domačih gostov. V prvem šestmesečju zelo pozitivno izstopajo 16-odstotna rast slovenskih prihodov, 10-odstotna rast nemških prihodov, 15-odstotna rast italijanskih nočitev, za 40 odstotkov več poljskih prihodov in pa več kot podvojene nočitve iz držav Beneluksa.

Tudi napovedi za poletno sezono so zelo optimistične. Hotelirji imajo večinoma že zdaj skoraj zapolnjene oz. rezervirane vse kapacitete, enotni pa so si tudi, da je dinamika povpraševanja boljša kot lani, dodajajo v izolskem združenju.

Tudi sicer so v Izoli v maju zabeležili 10-odstotno rast nočitev v primerjavi s preteklim letom. Približno polovica gostov prihaja iz Slovenije, med tujimi gosti pa je največ Avstrijcev, ki jim sledijo Nemci in Italijani. Od začetka leta sicer v Izoli skupaj beležijo 13-odstotno rast nočitev glede na preteklo leto.

Tudi v koprski občini so hotelske kapacitete bolje zasedene kot junija lani, in sicer okoli 75-odstotno. Med gosti prevladujejo Italijani, Slovenci, Madžari in Nemci, so navedli v Turistični organizaciji Koper.

Glede na trenutne rezervacije pričakujejo, da bodo hotelske kapacitete v mestni občini tudi julija in avgusta bolje zasedene v primerjavi z lanskim poletjem in bodo tako dosegle med 80- in 90-odstotno zasedenost, saj imajo nekateri hoteli za omenjena meseca svoje kapacitete že razprodane.

V koprski organizaciji ob tem izpostavljajo številne poletne prireditve za vse starosti in okuse ter okrepljeno ponudbo v okviru turističnega produkta Active Koper.

Gorenjska turistična središča si obetajo odlično poletno sezono

Na Bledu, v Bohinju in Kranjski Gori trenutni obisk in rezervacije kažejo na zelo dobro poletno turistično sezono. Po lanskem uspešnem poletnem izkupičku si turistični delavci letos lahko obetajo še boljšega, predvsem v Bohinju in v Kranjski Gori pa bi na uspešnost sezone lahko vplivalo tudi vreme.

Na Bledu trenutna zasedenost hotelov že znaša okoli 90 odstotkov, v zadnjem tednu junija pa se bo še povečala, so pojasnili v Turizmu Bled in dodali, da so tudi izgledi o zasedenosti za poletje dobri.

Dinamika rezervacij je še boljša od lanske. Trenutno je že rezervirano od 80 do 90 odstotkov zmogljivosti, hoteli pa v juliju, avgustu in tudi septembru pričakujejo kar od 95- do 100-odstotno zasedenost.

Največ gostov iz tujine

Približno 95 odstotkov gostov prihaja iz tujine. Največ jih je iz Velike Britanije, Nemčije, Avstrije, Italije, Združenih držav Amerike, Belgije, Nizozemske, Malte, Češke, Japonske, Južne Koreje in tudi drugih azijskih držav. Čez poletje se sicer število in delež azijskih gostov zmanjša, vendar še vedno predstavlja pomemben segment.

Tudi bohinjskemu turizmu v letošnjem letu kaže zelo dobro. "Aprila smo beležili skoraj 70 odstotkov večje število nočitev kot aprila lani, maj pa je lanskega presegel vsaj za 15 odstotkov. Tudi napovedi za poletje so tako pri hotelirjih kot pri drugih ponudnikih namestitev zelo dobre," je povedal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.

Računa, da bo letošnja poletja sezona vsaj tako uspešna kot lanska, če bo vreme lepo, pa bo še boljša. Že lanska sezona je bila sicer dobra, saj so v njej zabeležili za 17 odstotkov več nočitev kot leto pred tem. Problem Bohinja pa ostaja zimska sezona, v kateri so letos zaradi slabega vremena in pomanjkanja snega zabeležili 15 odstotkov manj kot lani.

V minulih mesecih so ta primanjkljaj iz zimske sezone sicer že nadoknadili, tako da Langus računa, da bodo v celotnem letošnjem letu namerili precejšnjo, vsaj petodstotno rast v primerjavi z lani, ko so "prav tako beležili lepo rast števila nočitev in so se prvič približali skoraj pol milijona nočitvam".

Odlične poletne sezone se nadeja tudi direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Kot je povedal, napovedi in rezervacije skoraj do sredine septembra napovedujejo zelo dobro sezono. "Če ne bo kakšnih vremenskih težav, saj smo nekoliko odvisni tudi od enodnevnih obiskovalcev in gostov za vikende, nam kaže zelo dobro," je prepričan Veber.

Poletno sezono v Kranjski Gori začenjajo že konec aprila, saj v pomladanskem času pripravljajo vrsto prireditev, da se poletni turizem ne zgosti zgolj na julij in avgust. Aprila in maja ter vse do zadnjega tedna junija, ko se že začenja poletje, so tako že beležili dober obisk. "Zasedenost in obisk destinacije sta bila dobra, nad pričakovanji in z istim tempom gremo naprej," je izpostavil Veber.

Pojasnil je, da v Kranjski Gori zdaj niso več tako odvisni od zime, saj veliko delajo na poletni sezoni, ki jo s prireditvami podaljšujejo ne le v pomladnem temveč tudi v jesenskem času. Tako se po 20. avgustu znova obeta vrsta dogodkov, zlasti športnih.

Tudi zdraviliščem se obeta dobra poletna sezona

Tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih se obeta dobra poletna sezona. Po navedbah zdravilišč se nastanitvene zmogljivosti polnijo skladno s pričakovanji, nekatera pa bodo celo bolj zasedena kot med lansko poletno sezono. Poleti bo v zdraviliščih veliko gostov tudi iz tujine, predvsem iz Italije, Avstrije in Nemčije.

Ljubljanski turistični delavci pripravljeni na večji obisk

Ljubljanski turistični delavci na podlagi večjega obiska v prvih petih mesecih leta pričakujejo večji obisk tudi v poletnih mesecih, pri čemer posebno pozornost posvečajo upravljanju s turističnimi tokovi. Pričakovana zasedenost nastanitvenih zmogljivosti je 88-odstotna.

Kot so pojasnili v Turizmu Ljubljana, upravljanju s turističnimi tokovi posvečajo posebno pozornost, saj sta zadovoljstvo gostov in njihova potrošnja pomembnejši pokazatelj uspešnosti turizma v destinaciji kot število nočitev.

V preteklosti so tako že poudarili, da ni več smiselno povečevati števila turistov, temveč izboljšati kakovost ponudbe zanje in jih tako spodbuditi, da bodo med dopustom potrošili več.

Največ obiskovalcev julija in avgusta v slovensko prestolnico sicer tradicionalno prihaja iz Italije, Nemčije in Velike Britanije. Sledijo jim obiskovalci iz ZDA, Francije in Španije. Po podatkih 11 ljubljanskih hotelov in dveh hostlov je pričakovana zasedenost nastanitvenih zmogljivosti 88-odstotna.

Julija in avgusta lani so turisti prek Turizma Ljubljana skupno opravili več kot 1000 izletov po Sloveniji, od tega največ v gore ter do Bohinjskega in Blejskega jezera. Pogosto so se odločili tudi za Postojno in Obalo. Letos turistični delavci pričakujejo podobno strukturo povpraševanja.