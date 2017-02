Turistični vodniki praznujejo: brezplačno na številne oglede

Na pobudo Svetovne zveze društev turističnih vodnikov (WFTGA) se vse od leta 1990 21. februar praznuje kot svetovni dan turističnih vodnikov. Na ta dan turistični vodniki organizirajo brezplačna vodenja na različnih lokacijah po svetu, namen tega dne pa je predstaviti dejavnost in poklic turističnega vodnika širši in ožji javnosti.

Ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov bodo potekala številna brezplačna vodstva. Vabljeni, da se jih udeležite. (Foto: Thinkstock)

Letošnje leto bo praznovanje še posebej bogato, so sporočili s Turistične zveze Slovenije. "Društvo regionalnih turističnih vodnikov je k sodelovanju povabilo številne turistične vodnike in organizacije, ki vključujejo vodniško službo. Odziv je bil čudovit. Tako bo v torek 21. februarja po več kot 20 krajih Slovenije organiziranih več kot 50 brezplačnih vodenj," so zapisali na svoji spletni strani, kjer so objavili tudi seznam prijavljenih brezplačnih vodenj.

Brezplačna vodenja so na voljo tudi v Ljubljani in njeni okolici. Turizem Ljubljana je Twitterju objavil seznam brezplačnih vodenih obledov in drugih dogodkov ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov. Kot pravijo, je Svetovna turistična organizacija (UNWTO) leto 2017 razglasila za Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, turistični vodniki pa bodo svoj del prispevali z organizacijo brezplačnih vodenih ogledov.

Razpored brezplačnih dogodkov najdete na naslednji povezavi.

Brezplačni ogledi tudi marsikje v tujini

Če ste kje v tujini, ne pozabite preveriti, ali imajo jutri kje v vaši bližini brezplačne vodene oglede. Kot obljublja Svetovna zveza društev turističnih vodnikov, bo brezplačnih dogodkov veliko.