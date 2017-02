Učbeniki in delovni zvezki za prvošolčke brezplačni, učbeniški skladi pa še letos dokončno obnovljeni

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes predstavili nov predlogu modela oskrbe z učbeniki v osnovni šoli. Kot je na predstavitvi poudarila ministrica Maja Makovec Brenčič, ključna prvina učbeniške politike ostaja kakovost.

Na ministrstvu so pojasnili, da bodo v letošnjem šolskem letu zagotovili dokončno obnovo učbeniških skladov, ki se je pričela v letu 2015 z uvedenim triletnim obdobjem menjave učbenikov po triadah. "Zagotoviti želimo dolgoročno stabilnost financiranja, pri čemer mora ključna prvina učbeniške politike ostati kakovost. Na podlagi sprememb pravilnika o potrjevanju učbenikov, pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela se bo v skladu z danimi zavezami oblikoval celovit, vzdržen in trajnostno naravnan model učbeniške politike," zagotavljajo na ministrstvu.

Država bo za učbeniški sklad še vedno namenjala okoli tri milijone evrov letno, obljublja pa, da bo še letos dokončno obnovila učbeniške sklade. (Foto: Aljoša Kravanja)

Znesek, namenjen za učbeniške sklade, se ne spreminja

Šole bodo vsako leto dobile sredstva za obnovo učbeniškega sklada, pri čemer se bodo o dinamiki menjave lahko odločale avtonomno, je pojasnila ministrica Makovec Brenčičeva. Ministrstvo bo šolam za učbeniške sklade, kot že od leta 2015 dalje, predvidoma zagotovilo tri milijone evrov letno.

Obenem bodo morale šole zagotoviti tudi nakup učbeniškega gradiva za prvošolčke, kar pomeni, da bi prvošolci učbenike in delovne zvezke dobili brezplačno. Gre za novost, saj se v prvem razredu ne uporabljajo samo osnovni učbeniki, pač pa tudi delovni učbeniki in delovni zvezki. Ti bodo tako od zdaj brezplačni, s čimer želijo po besedah ministrice staršem olajšati vstop otrok v šolo in otrokom omogočiti, da bodo samostojno uporabljali ta gradiva. Na vprašanje, koliko sredstev bo na voljo na učenca, Makovec Brenčičeva ne more odgovoriti, saj bodo šole avtonomne pri uporabi sredstev za učbeniške sklade.

Sprememba učbenikov bo sledila prenovi učnih načrtov, pojasnjujejo na ministrstvu in dodajajo, da bodo opredeljeni postopki za spreminjanje in uvajanje učnih načrtov in s tem povezanimi postopki potrjevanja učbenikov. "Z uvedbo soglasja založnika in avtorja glede brezplačnega odstopa avtorskih pravic za potrebe prevoda slepim in slabovidnim postopki potrjevanja vključujejo tudi določila, povezana s prilagoditvami učbenikov za otroke s posebnimi potrebami," navajajo na ministrstvu.

Nad kakovostjo bo še naprej bedel zavod za šolstvo

Prav tako bodo zagotovljeni pogoji za umestitev učbeniških skladov kot dela knjižničnega fonda, ki je obravnavan kot ločen del šolske knjižnice.

Enkrat letno bo ministrstvo objavilo najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov, in sicer v anonimizirani obliki, Zavod RS za šolstvo pa bo redno spremljal kakovost delovnih zvezkov ter enkrat letno predložil analizo in podal ustrezna priporočila.