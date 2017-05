Učitelji pozivajo ministrico: Predstavite nam vsebinske spremembe NPZ

Naslednje šolsko leto bo stopil v veljavo nov model Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). O tem smo kar nekaj že napisali in predstavili pogled zveze aktivov svetov staršev Slovenije, šolske psihologinje Maruše Majhen na največji osnovni šoli v Sloveniji ter sindikata Sviz, zdaj pa so se s svojimi zahtevami na pristojno ministrico Majo Makovec Brenčič obrnili še v Učiteljskem združenju Slovenije, kjer od ministrice zahtevajo dodatna pojasnila. "Polno vprašanj učiteljev o novem modelu nacionalnega preverjanja znanja in nerešenih zagatah, ki nam jih povzroča nacionalno preverjanje, ostaja odprtih in ministrica na njih do danes ni odgovorila," opozarjajo v združenju. Na ministrico zato naslavljajo javno pismo o NPZ in opozarjajo, da je komunikacija med učitelji in ministrstvom v zadnjem času zelo slaba. "Učitelji več izvemo iz medijev kot pa iz uradnih okrožnic MIZŠ, ki jih praktično ni," še opozarjajo in dodajajo, da so učitelji v javni razpravi in v medijih opozarjali na marsikatere vsebinske probleme NPZ, nimajo pa nobene povratne informacije, ali so bile upoštevane.

'Devetletka kliče po korenitih vsebinskih spremembah, prav tako NPZ'

V združenju ministrstvo sprašujejo, kako bo ovrednoteno oz. plačano delo popravljalcev in kdaj ter v katerih dokumentih bo to uzakonjeno? Prav tako učitelji že leta opozarjajo, da vsi ravnatelji kljub navodilom MIZŠ ne prijavljajo vseh učiteljev kot popravljalcev. Zato od ministrice Makovec Brenčičeve zahtevajo odgovor na vprašanje, kako bo ministrstvo ukrepalo, če ravnatelj ne prijavi vsega razpoložljivega kadra?

Združenje je 10. aprila na pristojno ministrstvo naslovilo prošnjo o uradni predstavitvi novega modela nacionalnega preverjanja znanja, prav tako so ministrstvo pozvali, naj jim sporoči, kako misli vrednotiti delo popravljavcev NPZ v letošnjem šolskem letu. "Že od začetka vašega mandata vas učitelji naprošamo za uradno predstavitev analize problematike nacionalnega preverjanja znanja. Žal učitelji do danes nismo prejeli nobenega odgovora. Zato na dan, ko naši osnovnošolci pišejo nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika, na vas znova naslavljamo vprašanja o nacionalnem preverjanju znanja, ki so za nas in naše osnovnošolce izjemnega pomena," so navedli v javnem pismu.

Od ministrstva zahtevajo sledeča pojasnila:

- Kdaj bo uradno besedilo o novem modelu NPZ in spremembah pravilnikov, na katere bo vplival nov model NPZ, prišlo v roke učiteljem? Prav tako jih zanima, koliko je bilo učiteljev praktikov vključenih v oblikovanje končnega besedila o novem modelu NPZ?

- Prav tako jih zanima, katere vsebinske spremembe, ki so jih predlagali učitelji v javni razpravi, so zajete v novem modelu NPZ?

- NPZ se po novem znova vrača v tretji razred. Učitelji pa ministrstvo sprašujejo, zakaj, če pa se učitelji o tem niso izrekli oz. so v večini nasprotovali temu predlogu.

- Prav tako jih zanima, zakaj si učenec v 9. razredu po vzoru mature ne sme sam izbrati 3. predmeta, če le-ta vpliva na zaključno oceno in morda celo na izbiro njegovega nadaljnjega šolanja?

- V združenju že več let opozarjajo, da se je NPZ iz slovenščine spremenil v test bralne pismenosti. "Naloge v gradivih za slovenščino, ki jih potrjuje Strokovni svet MIZŠ, in naloge v NPZ se zelo razlikujejo. Ali bo nov NPZ za slovenščino upošteval ta opozorila učiteljev in se približal učnemu načrtu za slovenščino in potrjenim učnim gradivom," sprašujejo ministrico.

- Opozarjajo, da učitelji že leta opozarjajo, da NPZ iz tujega jezika angleščina močno presega znanja, ki jih učenec dobi po učnem načrtu. Prav tako so učenci iz socialno privilegiranih družin in okolij v veliki prednosti. Zato jih zanima, ali bo novi NPZ iz TJA usklajen z učnim načrtom?

- Opozarjajo, da je NPZ približno dva meseca pred zaključkom posamezne triade, preverja pa standarde celotnih triad. "Se bo na državni ravni naredil izbor standardov pri vseh predmetih, ki bodo izvzeti, saj jih še vendar ni bilo mogoče vseh obdelati oz. so drugače razporejeni po različnih potrjenih učbenikih," sprašujejo ministrstvo.

- Med novimi predmeti v NPZ so tudi likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tehnika in tehnologija. Ti so zaenkrat zgolj v obliki pisnega preverjanja, združenje pa opozarja, da učenci pri teh predmetih ustvarijo veliko praktičnih izdelkov oz. praktičnih vaj, zato jih zanima, ali ministrstvo načrtuje kakšne spremembe.

- Učenci z dodatno strokovno pomočjo imajo v času šolanja določene prilagoditve, zato učitelje zanima, ali bo nov model NPZ upošteval te prilagoditve? Zaenkrat se upošteva zgolj podaljšan čas pisanja.

- Ker bodo devetošolci iz preverjanja dobili oceno, združenje zanima, kako se bodo točke oz. odstotki na NPZ spremenili v oceno?

- Glede na to, da bo NPZ obvezen ob zaključku vsake triade, bodo za vse predmete in za vse triade razpisani tudi naknadni roki? Kaj se bo zgodilo, če se učenec ne bo udeležil niti naknadnega roka?

- Kako bo ovrednoteno oz. plačano delo popravljavcev in kdaj ter v katerih dokumentih bo to uzakonjeno?

- Učitelji že leta opozarjajo, da vsi ravnatelji kljub navodilom MIZŠ ne prijavljajo vseh učiteljev kot popravljavcev. Kako bo ministrstvo ukrepalo, če ravnatelj ne prijavi vsega razpoložljivega kadra, še želijo izvedeti od ministrice.