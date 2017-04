Udarec za slabo banko: bo prodaja stanovanj ustavljena?

Ali bo prodaja 166 stanovanj v koprski soseski Nokturno ustavljena? Se bo to zgodilo tudi s 117 stanovanji in 23 poslovnimi prostori v Celovških dvorih? Slabi banki so namreč nekdanji podizvajalci GPG Inženiringa, ki je sosesko gradil, na vseh nepremičninah napovedali zaznambo spora, kar pomeni, da slaba banka ne bi mogla več prodajati stanovanj.