Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je za strokovno direktorico imenoval Jadranko Buturović Ponikvar, je po današnji seji sveta sporočil predsednik sveta Jože Golobič.

Buturović Ponikvarjeva je v izjavi medijem dejala, da bo delovala povezovalno, združevalno in vse v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) "usmerjala v tisto, kar nas združuje, to je skrb za bolnike".

"V UKC delam skoraj 30 let in verjamem, da je to izjemna bolnišnica. V svojem življenju in karieri sem od blizu spoznala veliko bolnišnic v drugih državah in za zdravljenje sebe in svojih najbližjih bi vedno izbrala UKC," je dodala.

Ob tem se je zahvalila za podporo svetu UKC in tudi strokovnemu svetu.

UKC Ljubljana je dobil novo strokovno direktorico. (Foto: Damjan Žibert)

Spomnimo ...

Generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in sedaj že nekdanjo strokovno direktorico Marijo Pfeifer so 16. novembra letos na seji sveta zavoda seznanili z začetkom postopka njune razrešitve s položaja. Obema so takrat vročili dokument z obrazložitvijo predloga njune razrešitve, oba pa so tudi pozvali, da se o očitkih izrečeta v 15 dneh.

Postopek izbire naslednice Pfeiferjeve so sprožili že zaradi dejstva, da bo Marija Pfeifer kmalu izpolnila pogoje za upokojitev, je sredi novembra povedal Golobič.