UKC Ljubljana lani z več kot 25 milijoni evrov izgube

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je lani posloval s skoraj 25,5-milijonsko izgubo, v primerjavi z letom 2015 so bili lanski odhodki višji za 33,5 milijona evrov. Kot pa je danes zagotovil predsednik sveta UKC Tomaž Glažar, so člani sveta zavoda poslovodstvu naložili, da pripravi ustrezne ukrepe za stabilizacijo poslovanja zavoda.

UKC Ljubljana je v letu 2016 zabeležil skoraj 468 milijonov evrov prihodkov, na strani odhodkov pa 493,5 milijona evrov. Največjo izgubo so med drugim prinesli stroški gotovih zdravil, ki so bili v primerjavi z letom 2015 višji za 5,1 milijona evra in stroški za rentgenološki material, ki so bili višji za 1,7 milijona. Stroški medicinskega materiala za enkratno uporabo pa so bili višji za 1,6 milijona evra.

Po navedbah pomočnice generalnega direktorja za ekonomske zadeve Simone Potočnik so bili stroški dela v primerjavi z letom 2015 višji za 16,1 milijona evrov, kar je predvsem posledica dviga plačnih razredov (dodatnih 1,3 milijona evrov), višji regres (dodatnih 2,3 milijona evrov) in sprostitev napredovanj (dodatnih sedem milijonov evrov). Za nove zaposlitve pa so namenili 2,5 milijona evra.

Konec leta 2016 je bilo v UKC Ljubljana zaposlenih 8022, leto prej pa 7846 oseb. "Vedno imamo probleme s kadri, ki jih je vedno premalo," pa je še opozorila Potočnikova in dodala, da imajo precej bolniških odsotnosti, kar je posledica tudi izčrpanosti.

Kopač: Izguba je sestavljena iz dveh delov

Generalni direktor UKC Ljubljana Andraž Kopač je pojasnil, da je izguba 25 milijonov evrov sestavljena iz dveh delov: 20 milijonov pomeni izgubo iz poslovanja v letu 2016, za pet milijonov pa je bilo odpisa terjatev iz preteklih let. Kopač je še zatrdil, da so sedaj uredili in na novo postavili sistem izterjatev.

Kopač je tudi pojasnil, da so izpeljali kar nekaj racionalizacij ter dosegli tudi prihranke, niso pa se poslužili bolj "drastičnih ukrepov", ki bi pomenili zmanjševanje obsega in kakovosti storitev za bolnike. Napovedal je, da bodo letos nadaljevali z ukrepi za stabilizacijo poslovanja; aktivnosti po besedah generalnega direktorja potekajo pri nabavi materiala, storitev, kot tudi za optimizacijo in racionalizacijo organizacije.

UKC Ljubljana je lani pridelal za več kot 25 milijonov evrov izgube. (Foto: Damjan Žibert)

Člani sveta so po Glažarjevih besedah podrobno pregledali rezultate poslovanja in od poslovodstva zahtevali pojasnila, letno poročilo pa so na sinočnji seji sveta zavoda tudi sprejeli. S sklepom so poslovodstvu naložili, da do naslednje seje pripravi ustrezne ukrepe za stabilizacijo poslovanja, s posebnim poudarkom na odgovornosti vodilnih delavcev na vseh nivojih.

Spomnil je, da sta se lani zamenjala dva generalna direktorja, vendar so poslovodstva klinik in drugih delov kliničnega centra "bolj ali manj ostajala ista". Ugotovili so namreč, da nekateri programi glede na plan niso bili izvedeni, nekateri so bili preseženi, poleg tega pa se enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih vrst v UKC Ljubljana ni izvedel, kot bi se lahko.

Glažar je ocenil, da je rezultat poslovanja zaskrbljujoč, z ukrepi pa pričakujejo, da se bo poslovanje v letošnjem letu stabiliziralo.

Na sredini seji sveta so obravnavali tudi osnutek statuta zavoda, ki pa so ga zavrnili. Kot je pojasnil, niso bile dovolj jasno opredeljene pristojnosti predvsem vodstvenih kadrov, ponekod pa so bile preveč, kar bi po njegovem morali urejati drugi podzakonski akti. "Želimo imeti jasno linijo odločanja in odgovornosti tistih, ki odločajo," je dejal.

Po besedah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ob predstavitvi rezultatov enkratnega dodatnega programa za skrajševanje čakalnih vrst je izguba UKC Ljubljana nastala tudi zaradi odpisa terjatev za opravljene storitve od leta 2002 naprej. "V preteklih letih niso bili prikazani realni rezultati poslovanja," je podarila na današnji novinarski konferenci po seji vlade. Sicer pa je napovedala, da se bo sestala z vodstvi bolnišnic in predsedniki svetov zavodom ter jim "dala določene naloge".

Sicer pa je vlada na današnji seji sprejela tudi sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda UKC Ljubljana. Kot predstavnike s štiriletnim mandatom je imenovala Branka Gabrovca z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dosedanjega predsednika sveta UKC Tomaža Glažarja, vodjo sektorja za investicije in javna naročila na ministrstvu za zdravje Simono Hribar Motore, pravnico Matejo Radej Bizjak, vodjo oddelka za registre in evidence na kliniki Golnik Andraža Jaklja in nekdanjo v. d. generalne direktorice ljubljanskega UKC Brigito Čokl, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Predstavnikom ustanovitelja bo mandat začel teči z ustanovno sejo sveta javnega zdravstvenega zavoda.