Umor ob celjskem trgovskem centru: obtoženi jokal, zatrjeval, da je imel partnerico rad

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje moškemu, ki je obtožen umora iz nizkotnih razlogov svoje 33-letne partnerice na avtobusni postaji na Mariborski cesti ob Citycentru Celje aprila lani. V zagovoru je povedal, da ni morilec in da je imel svojo partnerko rad.

Obtoženi, ki je med zagovorom jokal, je dejal, da sta s partnerico imela težave, vedel je, da ima drugega partnerja in da ga namerava zapustiti. Tik pred smrtjo pa ga je zmerjala ter mu pretila, da bo otroka odpeljala v Dominikansko Republiko, od koder je prihajala.

Njegov zagovornik je petčlanskemu sodnemu senatu neuspešno predlagal izločitev javnosti z glavnih obravnav. Kot je povedala sodnica Marjana Topolovec Dolinšek, je predlog neutemeljen, saj gre za klasičen umor, poleg tega obramba ni podala obrazložitve svojega predloga.

Zagovornik je predlagal tudi spremembo v sestavi senata, v katerem so štiri ženske, po njegovem takšna sestava sodnega senata lahko vpliva na izrek kazni obtoženemu, saj je bila žrtev ženskega spola. Predlagal je imenovanje še vsaj enega moškega porotnika. Tudi ta predlog je sodni senat zavrnil.

Sodni senat je na današnjo obravnavo povabil štiri priče, očividce dogodka, prišle pa so tri. Vse tri so sodnemu senatu izpovedale, da so videle žrtev, kako je ležala v mlaki krvi. Samega dogodka pa niso videle.

Sojenje se bo nadaljevalo 11. aprila, maja pa bo sodišče predvidoma zaslišalo izvedence.

Umor naj bi se zgodil, ko sta nekdanja partnerja zapuščala trgovsko središče, kjer sta se sestala zaradi urejanja stikov z njunim mladoletnim otrokom. Pri izhodu iz trgovskega centra naj bi se začela prepirati, obtoženi naj bi stopil do svojega avtomobila in iz njega vzel preklopni nož, s katerim naj bi žrtev večkrat zabodel.

Po dogodku se je odpeljal proti Slovenski Bistrici, vmes pa poklical policijo in se predal.