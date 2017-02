Umrl je Sandi Čolnik, dolgoletni novinar in urednik, pa tudi televijski voditelj in scenarist, ki se je televizijskim gledalcem vtisnil v spomin s svojim šarmantnim glasom. Televizijsko pot je začel na mariborskem radiu in skozi leta nanizal veliko število oddaj, bil je tudi dolgoletni voditelj oddaje Večerni gost.