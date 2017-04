Umrla dolgoletna poslanka Maria Pozsonec

V 78. letu starosti je umrla nekdanja dolgoletna poslanka madžarske narodne skupnosti Maria Pozsonec, ki si je prizadevala za ohranjanje madžarskega jezika, madžarske kulture in vsestranski razvoj madžarske narodnostne skupnosti v Sloveniji. "S svojo pozitivno držo in dejanji je veliko prispevala h krepitvi dobro sosedskih odnosov," so zapisali na spletni strani Občine Lendava, kjer bo danes potekala žalna seja v njen spomin.

Od leta 1990 do leta 2008 je bila Maria Pozsonec petkrat izvoljena za predstavnico madžarske narodne skupnosti. (Foto: Dare Čekeliš)

Pozsončeva je bila častna občanka Občine Lendava, s svojim delom in tankočutnostjo za ljudi ter izredno širino in pripadnostjo lokalni skupnosti pa je veliko prispevala k razvoju občine Lendava, razvoju narodnostnih pravic ter ugledu lokalne skupnosti v Sloveniji in izven njenih meja, so zapisali na spletni strani občine in dodali: "V svoji dolgoletni politični karieri se je ob narodnosti politiki posvečala predvsem preprostim ljudem, vsakdanjim problemom in izboljšanju kakovosti življenja na obeh straneh državne meje. Tudi ko ni bila več narodnostna poslanika, članica občinskega sveta si je prizadeva za regijsko in čezmejno sodelovanje naše občine in za sožitje med ljudmi različnih narodnosti in generacij."