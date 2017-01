Slab mesec dni pred svojim 109. rojstnim dnem je pretekli teden umrla najstarejša Slovenka Julijana Turk. Zanjo je bila usodna pljučnica. Turkova se je rodila 13. februarja 1908 v Varnici pri Ptuju in tam živela do pred nekaj leti, ko se je preselila k hčerki v Maribor.

Tako je pred štirimi leti praznovala svoj 105. rojstni dan. (Foto: Mia Media)

Kot gospodinja na kmetiji in v haloških vinogradih je preživela tri vojne, izučila se je za šiviljo, šivala je tudi poročne obleke. Kot je sama ocenila pred časom, se je za visoko starost lahko zahvalila delu na zemlji, preprostemu in skromnemu življenju brez naglice. Imela je tri otroke, devet vnukov, 15 pravnukov in štiri prapravnuke.