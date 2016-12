Uporaba pirotehnike prve kategorije dovoljena do 1. januarja

Od danes do 1. januarja je dovoljena uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostaja prepovedana. Policisti in zdravstveni delavci opozarjajo na nevarnosti, ki jih prinaša uporaba pirotehnike, še posebej prepovedane in predelane.

Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma od 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

Od danes do 1. januarja je dovoljena uporaba določenih pirotehničnih izdelkov. (Foto: POP TV)

V prvo kategorijo sodijo ognjemetni izdelki, katerih uporaba je dovoljena v strnjenih naseljih in povzročajo zelo majhno nevarnost. To so recimo tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice in pokajoče kroglice. Iz druge kategorije pa so dovoljene razne rakete in fontane.

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo prireditve.

Globe za kršitve tega zakona se gibljejo med 400 in 1200 evri. Sicer pa policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Uporabniki naj na izdelku preverijo oznako CE, pred uporabo pa naj dobro preverijo navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.

Tako predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, kot uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov in preprodaja, so prepovedane.

Prav pri uporabi nedovoljenih pirotehničnih sredstev je v zadnjih letih najpogosteje prihajalo do poškodb. Policisti opozarjajo, naj nihče pri rabi pirotehnike ne čaka na osebno izkušnjo in naj ne eksperimentira, ker so posledice lahko grozljive, izkušnja pa lahko človeku za vedno spremeni življenje.

V začetku minulega tedna se je to zgodilo tudi 14-letniku iz Šentjurja, ki ga je eksplozija pirotehnike tako poškodovala, da so mu morali amputirati roki do zapestij, prav tako ima hude poškodbe obraza, oči in sluha. Prav tako so policisti mladoletnikom po Sloveniji zasegli več sto kosov prepovedanih pirotehničnih sredstev.

Na ministrstvu za okolje in prostor še opozarjajo, da ognjemeti in druga pirotehnična sredstva vplivajo na koncentracije prašnih delcev PM10. Te so v prazničnem času, predvsem v silvestrski noči, močno povišane.

Ob pokih petard in raket se živali prestrašijo in zmedejo

Pokanje petard in ognjemeti v novoletnem času ne vznemirjajo le ljudi, prestrašijo in zmedejo se tudi živali. Družba TAM-TAM zato v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Ljubljana tudi letos izvaja akcijo, s katero na plakatih po mestih opozarjajo, da je uporaba pirotehničnih sredstev, še zlasti petard, nepotrebna in nevarna živalim.

V tem času poteka tudi vseslovenska akcija Bodi zvezda, ne meči petard, ki prav tako opominja na nevarnosti uporabe pirotehnike.

Akcija Petarde? Ne hvala! že četrto leto zapored poteka po središčih 22 slovenskih mest in krajev. Ljubitelji živali z njo pozivajo ljudi, naj pred nakupom in uporabo pirotehničnih sredstev pomislijo tudi na živali. "Prazniki so lahko prijetni in zabavni tudi brez pokanja pirotehnike," so poudarili v Društvu za zaščito živali Ljubljana.

Uporaba določenih pirotehničnih sredstev je dovoljena od danes do 1. januarja. V času pokanja petard in ognjemetov so tako znova aktualni uporabni nasveti, kako hišnim ljubljenčkom in drugim živalim olajšati te za njih naporne dni. Pokanje živalim namreč predstavlja velik stres, s tem pa je ogrožena tudi njihova varnost.

Živali poke slišijo precej bolj intenzivno in glasno kot ljudje, veliko bolj izostren sluh kot ljudje imajo domači ljubljenčki, kot so mačke, mali glodavci, kunci in dihurji, še posebej ogroženi pa so psi. Ko so ti zaradi pokanja vznemirjeni, pri njih opazimo pospešeno dihanje oziroma sopenje, nemir in živčnost. Pogosto cvilijo in lajajo, uničujejo predmete, iz situacije pa poskušajo pobegniti.

Skrbniki psov pogosto ne vedo, kako naj jim takrat pomagajo oziroma kako naj jih pomirijo, so dejali v ljubljanskem društvu za zaščito živali. V društvu opozarjajo na previdnost pri ukrepih, morebitno tolaženje lahko žival še dodatno razburi. Svetujejo tudi, da se lahko skrbniki živali, ko jim ta zaradi prevelikega stresa tudi pobegne, obrnejo na pristojno zavetišče, veterinarja ali društvo za zaščito živali.

Novoletni čas je naporen tudi za druge živali v naravi in na kmetiji, saj se pred glasnimi poki pogosto nimajo kam umakniti. Dobro je, da živalim, ki so navadno zunaj, omogočimo varno zavetje v našem domu, če je to seveda mogoče, so poudarili v društvu.

V okviru projekta poteka tudi nagradni risarski natečaj, so še izpostavili v društvu. Vse najmlajše in mlade po srcu vabijo, da si svoj ognjemet raje kar narišejo, do 31. decembra pa svoje umetnine pošljejo po elektronski ali navadni pošti na naslov društva.