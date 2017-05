Uprava za varno hrano primerjala 'vzhodne' in 'zahodne' izdelke: kaj so ugotovili?

So izdelki za zahod boljši? (Foto: Thinkstock)

Potem ko so bili na Slovaškem šokirani nad raziskavo, ki je pokazala, da je pri njih kar polovica primerljivih izdelkov slabše kakovosti kot v Avstriji, je slovenski kmetijski minister Dejan Židan naročil primerjalno analizo izdelkov na naših policah.

Tako je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi informacij pristojnih organov nekaterih drugih držav članic EU (Slovaška, Madžarska), iz katerih je bilo možno sklepati na različno kakovost proizvodov namenjenih za zahodne oz. vzhodne države članice EU, v sredini meseca marca izvedla primerjalno vzorčenje nekaterih živil - od čokoladnih namazov, čokolade, piškotov, bombonov ...

Kaj je pokazala primerjava, si lahko pogledate v priloženem dokumentu.

V izbranih trgovskih verigah v Sloveniji so inšpektorji v dvojniku odvzeli 11 različnih živil z namenom preverjanja razlik v kakovosti živil, proizvedenih za vzhodne oziroma zahodne države. Primerjali so dejanske vsebnosti nekaterih kakovostnih parametrov, ki so jih pridobili z laboratorijskim preizkušanjem z deklariranimi vrednostmi, so pojasnili. Dodali so, da so proizvode, namenjene za vzhod, prepoznavali po jezikih, v katerih so bile natisnjene deklaracije. Za proizvode za vzhodni trg so šteli, če je proizvajalec deklaracijo natisnil pretežno v slovaškem, češkem, madžarskem, romunskem, bolgarskem, hrvaškem, srbskem, slovenskem jeziku oz. v jezikih, ki se uporabljajo na vzhodnih trgih. Na različne kakovostne parametre je bilo tako odvzetih in analiziranih 22 vzorcev živil iz skupin prigrizki, čokoladni namazi, čokolade, napolitanke, piškoti, bonboni, instant pripravki za pripravo kakava.

In kaj so ugotovili?

''Splošna ocena rezultatov kaže, da med izdelki proizvedenimi za zahodne trge kot izdelki, proizvedenimi za vzhodne trge, ni bistvenih odstopanj med deklarirano vrednostjo in izmerjeno vrednostjo oziroma so izmerjene vrednosti posameznih iskanih hranil v okviru dopustnih tolerančnih odstopanj,'' so zatrdili na upravi za varno hrano.

Na podlagi izmerjenih vrednosti so bila dopustna tolerančna odstopanja presežena pri treh izdelkih, in sicer slanem prigrizku, proizvedenem za zahodni trg, v katerem je vsebnost soli v izdelku nižja od deklarirane vrednosti. Enako velja za polnozrnate piškote v izdelku, namenjenem za zahodne trge, kjer je vsebnost prehranskih vlaknin, višja od deklarirane in pri instant pripravku na pripravo kakava, kjer se v izdelku namenjenem za zahodne trge, glede na izmerjene vrednosti, sklepa na nižjo vsebnost kakavovih delov od deklarirane. Nobena od ugotovljenih nepravilnosti ne vpliva na varnost živila, so poudarili.

Tako so ugotovili, da so slovenski prevodi deklaracij izdelkov, proizvedenih za zahodne trge, velikokrat neusklajeni z različico v tujem jeziku. Odgovorne nosilce dejavnost so pozvali k njihovi uskladitvi.