Uresničena želja: solze sreče za Lano, ki je lahko končno obula normalne čevlje

O osemletni Lani Beranič, ki se je rodila z deformiranimi stopali, smo poročali, ko se je odpravljala na zahtevno operacijo v ZDA. Lana se je namreč v začetku leta skupaj z očetom in sestro odpravila na operacijo stopal na kliniko na Floridi, kjer so ji dva prsta na vsaki nogi popolnoma odstranili, dva prsta pa skrajšali. V vse prste so ji vstavili ploščice, da so ustavili njihovo nadaljnjo rast. Lana je morala pri svojih komaj sedmih letih zaradi deformiranih stopal nositi prilagojene čevlje številka 40, zato ni nič čudnega, da je bila njena največja želja, da bi lahko nekoč obula normalne čeveljce.

Lana Beranič je v začetku leta prestala zelo zahtevno operacijo stopal. (Foto: POP TV)

Zdaj se je njena želja vendarle uresničila. Lana je namreč po zahtevni operaciji dobro okrevala in se tako pred enim dnevom končno odpravila v trgovino z obutvijo.

Kot je na svojem Facebook profilu zapisal Rok Černic, prijatelj družine Beranič, ki je delil tudi fotografijo Lane v trgovini z obutvijo, je Lana po vseh letih upanja končno lahko obula navadne športne čevlje. Deklica je od sreče zajokala. "Predstavljajte si, da ste prvič v življenju v navadnih supergah in ne v posebno oblikovanih, ki so zelo težke, hoja v njih pa zelo naporna," je zapisal Černic in dodal, da je Lana izjemna borka in navsezadnje pridna in nezahtevna punca.

Lanin oče Marjan Beranič pa je na Facebooku zapisal: "Trenutek na katerega je Lana čakala dolgih osem let. Obula je normalne čevlje. Zelo je srečna. Mislim, da slike vse povedo. To so solze sreče. Zdaj pa bo počasi čas, da se vrneva domov k svojim najdražjim."

Za Lanino operacijo so denarna sredstva nekaj časa zbirali tudi s prostovoljnimi prispevki, saj sta se morala starša več let boriti, da sta dosegla, da je Lani operacijo stopal plačala zdravstvena zavarovalnica. Lano so operirali v istem centru kot dečka Reneja, ki mu je grozila amputacija noge, a se je nato zgodba srečno razpletla.