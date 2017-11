Urgence polne, a v njih le peščica življenjsko ogroženih bolnikov

Leto in pol delovanja novih urgentnih centrov je prineslo nove organizacijske in strokovne prednosti obravnave urgentnih bolnikov, so poudarili na današnji novinarski konferenci. A na urgence prihaja ogromno bolnikov, ki ne potrebujejo nujne pomoči oziroma niso življenjsko ogroženi, pač pa vidijo možnost za hitrejšo obravnavo in diagnostiko.