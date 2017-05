Uspeh carinikov v Luki Koper: odkrili in zasegli več deset tisoč cigaret

Na Starodu so cariniki med prazniki zasegli 40.000 cigaret, letos skupaj pa že okoli 250.000. Da posel s ponarejenimi ali pretihotapljenimi cigareti cveti, dokazuje podatek, da so lani zasegli več kot 12 milijonov cigaret, največjo pošiljko pa so odkrili v Luki Koper. Kako cariniki delajo in kako najdejo ponareke? S posebnimi skenerji in tudi psi.