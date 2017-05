Uspela v poslu, do zdaj podarila že več milijonov evrov

Vincenc Draksler je Kranjčan, ki že leta živi v tujini. Zdaj v Švici. V Slovenijo pride, da ga seznanijo s projekti, ki jih financira Fundacija Vincenca Drakslerja. Nad njo bdi predsednica uprave Fundacije Nada Bogataj Kržan. Od leta 2000 do danes je Kranju namenil precejšen znesek. Že okoli dva milijona in pol.

Številnim ljudem je pomagal, dobesedno spremenil življenje. Podaril je domačijo z gospodarskim poslopjem v Pristavi pri Tržiču. Tam je socialno podjetje in zaposlitveni center. Zaposlenih je 18 invalidov in nekdanjih odvisnikov, še 11 invalidov je na usposabljanju in še 7 nekdanjih odvisnikov na delovnem usposabljanju. Prenavljajo staro pohištvo, izdelujejo novega. Vse izdelke sami prodajo. V prostorih domačije je že sedem let Reintegracijski center za nekdanje odvisnike. Vincenc je s tem omogočil 75 nekdanjim odvisnikom, da so na novo zaživeli.

Najnovejši projekt, zaradi česar je prišel Vincenc pred kratkim s svojo soprogo iz Švice na otvoritev v Slovenijo, je materinski dom v Kranju. Hišo je obnovil in jo podaril za materinski dom Gorenjske. Financiral je obnovo poslopja v Kranju, kjer je zdaj medgeneracijski center.

Novalija Muminović pa je finančno pomagal pri številnih projektih. Pred leti smo v oddaji Preverjeno že razkrili, da je neki družini pomagal pri gradnji hiše, pa da je šoli v Paški vasi podaril klimatsko napravo. Prav tako je dvema učencema plačeval malico in kosilo. Ob 90-letnici gasilskega društva Paška vas je pomagal pri obnovi gasilskega doma, sofinanciral je kovano ograjo, kupil je tri garažna vrata. Je gradbinec, ukvarja se z nepremičninami. V tej isti vasi je zgradil naselje in tako privabil mlade družine. Da bi jim olajšal dostop do hiš, je zgradil most in ga podaril občini. V parku ob zdravilišču Topolšica je bil med glavnimi financerji tega otroškega igrišča. Ponudil je tudi trinadstropno hišo v brezplačno uporabo državi, da bi sprejeli begunce. Pravi, da ima dober občutek, ko pomaga. Zato, ker je tako edino prav, pove še Novalija.

Vincenc je obogatel z mesninami in nepremičninami, Novalija je kot 17-letnik prišel iz Bosne. Na delo v velenjski rudnik. Najprej delo v rudniku, potem inštruktor v avtošoli, nato nepremičninski posli in gradbeništvo. Oba sta začela iz nič. Zdaj jima posel toliko teče, da lahko pomagata tudi drugim.