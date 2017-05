V 16 letih 129 zastrupitev s prepovedano drogo GHB, ki je znana kot droga za posilstvo

Droga GHB je bila v treh primerih podtaknjena za namenom spolne zlorabe. (Foto: Thinkstock)

V obdobju med letoma 2000 in 2016 so v UKC Ljubljana zaradi zastrupitve z GHB zdravili 129 bolnikov. Prvega zastrupljenca so sprejeli leta 2002. Če je bilo do leta 2011 teh primerov na prste ene roke, pa je leto kasneje število skokovito naraslo, lani so denimo obravnavali 30 primerov.

Med zastrupljenci je bilo 99 moških in 20 žensk, ki so bili povprečno stari 28 let. Najmlajši je bil star 16 let, najstarejši pa 54. 111 bolnikov je drogo zaužilo namerno, v 18 primerih pa nevede. V treh primerih je bila droga potaknjena z namenom spolne zlorabe. V 12 primerih je šlo za množično zastrupitev; osemkrat sta se zastrupila dva, trikrat po trije in dvakrat po štirje uživalci.



Tako kaže raziskava o vseh tistih, ki so se zaradi zastrupitve s prepovedano drogo GHB zdravili v ljubljanskem kliničnem centru, ki jo je na strokovnem srečanju, ki ga je organiziral Center za klinično toksikologijo (UKC) v sodelovanju Slovenskim zdravniškim društvom, predstavila Mojca Škafar.

Raziskava kaže, da je drogo GHB namerno zaužilo 111 od 129 zastrupljencev, v 18 primerih so jo užili nevede. (Foto: Thinkstock)

Namen raziskave je bil ugotoviti pogostnost bolnišnične obravnave zastrupitve z GHB v UKC Ljubljana ter analizirati klinično sliko, zdravljenje in prognozo zastrupljencev, je povedala Škafarjeva.

Od anestetika, prehranskega dodatka do prepovedane droge

GHB je prepovedana droga, ki po zaužitju povzroči motnje zavesti in depresijo dihanja, ki so jo zaradi anestetičnih lastnostih v 60. letih prejšnjega stoletja preizkušali kot splošni anestetik, vendar so njegovo uporabo zaradi slabega analgetičnega delovanja kmalu opustili. V naslednjih nekaj desetletjih je uporaba GHB močno narasla, in sicer kot prehranski dodatek, predvsem zaradi učinka na povečanje mišične mase. Zaradi evforičnega delovanja se je v 90. letih zloraba GHB razširila v klube, a je bila zaradi številnih zastrupitev kmalu prepovedana.



Ker GHB povzroča amnezijo, je priljubljen med posiljevalci

Kot je pojasnila Škafarjeva, so bili pogosti primeri zlorabe GHB pri posilstvih, saj droga povzroča amnezijo in sedacijo. GHB se največkrat nahaja v tekoči obliki, je brez barve, vonja in skoraj brez okusa. Glavni znak zastrupitve z GHB je nenadna in kratkotrajna zožitev zavesti različnih stopnej, od zaspanosti do nezavesti, pogosto pa se hkrati pojavijo še bruhanje, hipotenzija, hiperventilacija, epilepitični krči in agresivnost ob prebujanju, je naštevala Škafarjeva.

Večina zastrupljencev je drogo GHB zaužila zato, da bi se po zaužitem kokainu po zabavi pomirila, kaže razsikava.

29 jih je poleg GHB užilo še najmanj tri različne vrste drog

Kot so še ugotovili v preiskavi, je bil najpogostejši znak zastrupljencev z GHB v obravnavanih primerih znižana stopnja zavesti. 24 bolnikov se je odzivalo le na glas, 37 na bolečino, kar 57 zastrupljencev pa je bilo na glas in bolečino neodzivnih.

Med 129 zastrupljenci jih je 'samo' GHB užilo 44, ostalih 85 pa je poleg droge GHB užilo tudi alkohol in druge droge. 30 odstotkov jih je poleg GHB užilo amfetamaine in kokain, 17 pa konopljo. "Koncentracijo treh ali več različnih drog je zaužilo 29 bolnikov," je povedala Škafarjeva.

"GHB ima tudi anksiolitični učinek in ga uporabniki amfetaminov in kokaina pogosto zaužijejo za pomiritev po koncu zabave. Tako lahko razložimo, zakaj je bila večina zastrupljencev z GHB sprejeta v zgodnjih jutranjih urah," je še dodala Škafarjeva.