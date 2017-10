V 55 letih smo dobili 52 milijonarjev. Pa so novopečeni bogataši tudi ostali bogati?

Že 55 let lahko v naši deželi sanjamo, da se nam bo življenje v trenutku obrnilo na glavo in bomo obogateli. Toliko let se namreč že vrtijo kroglice v igri loto. V tem času so prinesle kar 52 evrskih milijonarjev. Toda v resnici loterija ni namenjena temu, da bi ustvarjala bogataše, ampak temu, da bi zbirala denar za dober namen. Kar pa zadeva dobitnike: le redki, ki na hitro obogatijo, ostanejo bogati.