FOTO: Nad Ilirsko Bistrico nastala močna nevihtna celica, pomika se proti vzhodu

Vremenoslovci so za Slovenijo izdali rumeno opozorilo. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je v bližini Ilirske Bistrice nastala močna nevihtna celica, tam so možni nalivi, viharni veter in toča. Nevihta se počasi pomika v smeri proti vzhodu. Zvečer bodo v Sloveniji še lahko nastale posamezne močnejše nevihte.

Ponoči bo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj C.

Vremenoslovci opozarjajo, da so lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki, pravijo na Arsu.

Tudi jutri možne nevihte, več sonca v torek

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, sprva tudi posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj C.

V torek bo sončno, popoldne bo še nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, burja bo v sredo ponehala.

Več o vremenu si lahko preberete tu.