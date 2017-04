V boj za predsedniški stolček se podaja Milan Jazbec

Milan Jazbec se podaja v predsedniško tekmo. (Foto: POP TV)

Kandidaturo na jesenskih predsedniških volitvah je danes najavil slovenski veleposlanik v Skopju Milan Jazbec. Kot je poudaril, želi okrepiti državniško držo funkcije predsednika republike. To funkcijo vidi tudi kot vrhovno moralno avtoriteto, ki obenem deluje povezovalno.

Funkcijo predsednika republike Jazbec ob opisanem opredeljuje še z dvema poudarkoma. Tako je predsednik vrhovni poveljnik obrambnih sil, kar v določenih trenutkih zahteva zelo pomembne in odgovorne odločitve. V izrednih razmerah, ko vlada in DZ ne moreta delovati, pa predsednik republike podpisuje akte, kar od njega zahteva veliko posluha za soljudi.

Funkcija predsednika republike od človeka zahteva veliko posluha, obenem pa je zelo zahtevna, pomembna in odgovorna, je poudaril Jazbec. Hkrati pa meni, da v delu, če ga človek opravlja iskreno in zavzeto, ne manjka sproščenosti in spontanosti.

Sam želi okrepiti tudi državniško držo te funkcije, a tega cilja ne opira na kritiko drugih kandidatov. Kot je dejal, nasploh ne čuti potrebe, da bi se kritično izrekal o komerkoli.

Za kandidaturo se je odločil, ker jo vidi kot velik osebni izziv, skozi katerega lahko z drugimi deli svoje izkušnje, vrednote in pogled na svet. Samega sebe je v tem pogledu opisal kot zmernega, svetovnonazorsko uravnoteženega človeka. Ob tem je zanikal pisanja nekaterih medijev o organizacijskih ozadjih njegove kandidature.

Hkrati pa ga je h kandidaturi spodbudilo njegovo prijateljevanje z danes že pokojnim starosto slovenske politike Francetom Bučarjem. Ta ga je, kot je dejal Jazbec, ob njunem zadnjem srečanju leta 2015 nagovoril k dejavnemu udejstvovanju v politiki. Tako Jazbec najavo svoje kandidature vidi tudi kot izpolnitev dolga do Bučarja.

(Foto: POP TV)

Jazbec sicer vrednote, na katerih temelji njegova kandidatura, črpa tudi iz literature, od slovenskih avtorjev mu je pri srcu zlasti Fran Levstik oz. njegov Martin Krpan z vrednotami odločnosti, samozavesti in iskrenosti.

Slovenski narod ima veliko dosežkov, na katere smo lahko ponosni, je prepričan Jazbec. Eden je po njegovih besedah že ta, da se je skozi stoletja obdržal na tako "prepihanem" geografskem območju. Na dosežkih Slovencev je po njegovem mnenju treba graditi tudi promocijo države v mednarodni skupnosti.

Kandidaturo najavlja kot neodvisni kandidat. Do jeseni, ko bo kandidatura po njegovem pričakovanju postala tudi uradna, bo še opravljal delo veleposlanika v Makedoniji, nato pa namerava mandat predčasno končati in se posvetiti kampanji. Sredstva zanjo bodo po njegovi napovedi zbirali preko prostovoljnih donacij.