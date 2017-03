V bolnišnicah priprave za primer ponedeljkove stavke, nekatere operacije že prestavljene

Predstavniki vlade in Fidesa danes nadaljujejo pogajanja o spremembi kolektivne pogodbe za zdravnike. Pripravljeni so se pogajati tudi čez vikend. Če dogovora ne bodo dosegli, bodo zdravniki v ponedeljek ponovno stavkali. Stavko nameravajo stopnjevati tako, da bodo prvi teden v marcu stavkali le en dan, in sicer v ponedeljek, v drugem tednu marca dva dneva - četrtek in petek, nato pa bodo vsak nadaljnji teden stopnjevali izvajanje stavke do polnega tedna.

Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih po zakonu dolžni izvajati v času stavke. To je obravnava vseh nujnih primerov, mladoletnih, starejših od 65. let, nosečnic in bolnikov z rakom.

UKC Ljubljana (Foto: Damjan Žibert)

V UKC Ljubljana bodo opravljali le storitve, ki so po zakonu nujne

Skladno s tem se na morebitno stavko že pripravljajo v bolnišnicah po državi. Iz UKC Ljubljana so sporočili, da večine bolnikov še niso začeli prenaročati, v primeru, če bo stavka potekala, pa bodo opravljali storitve, ki so po zakonu nujne.

Skladno s tem bodo zdravili vse akutno zbolele za okužbami, vročinskimi stanji in aktivno preprečevali kakršno koli širjenje nalezljivih bolezni. Na ustaljen način bodo obravnavali vse bolnike, ki so mlajši od 18 ter starejši od 65 let, nosečnice, vse nujne bolnike, onkološke bolnike in bolnike s sumom na onkološko bolezen, ki bi lahko resno poslabšala njihovo zdravstveno stanje zaradi odložene diagnostike. Na ustaljen način bodo potekale tudi vse preiskave, ki bodo nujne. Urgentno delo bo opravljeno na ustaljen način. Operativni program za vse urgentne bolnike, bolnike z rakom, bolnike mlajše od 18 let in starejše nad 65 let, bo potekal ustaljen način. “Na oddelkih bomo zagotovili minimalen standard, se pravi, da bodo vizite tekle normalno in da bo stalno dosegljiv specialist. Ponekod bomo na Polikliniki zmanjšali število kontrolnih ambulant, a za otroke bodo ambulante delovale nemoteno. Pregledali bomo vse bolnike po zakonu in nujne primere. Ostale bolnike bomo prenaročili,” pravijo. Prenaročeni bolniki bodo dobili v skladu s pregledom vse recepte ter napotnice. Glede Pediatrične klinike pravijo, da bo delo tam v primeru stavke potekalo brez zapletov.

“Bolnike, ki bodo 6. marca redno napoteni na ambulantne preglede in ne sodijo med zgoraj naštete skupine, bomo načeloma prenaročili, tako da bodo pravočasno prejeli obvestilo o nadomestnem terminu. Priporočamo pa, da se ti bolniki v ponedeljek zjutraj pozanimajo, ali bodo, v primeru da stavka bo, kljub temu obravnavani,” še pravijo in dodajajo, da se lahko za podrobnejše informacije bolniki obrnejo na posamezni oddelek, oziroma kliniko, kamor so naročeni.

V Celju že danes odpovedali nekaj posegov

Nekaj operativnih posegov, predvidenih za ponedeljek, so danes že odpovedali v Splošni bolnišnici Celje.

O odpovedi ponedeljkovih terminov operativnih posegov so v celjski bolnišnici bolnike začeli obveščati danes, so povedali v tamkajšnji službi za odnose z javnostmi. Odpovedali so posege, ki ne sodijo med nujne zdravstvene storitve. Tudi če stavke v ponedeljek ne bo, bodo obveljali na novo določeni termini teh posegov.

Delo na drugih področjih pa bo v tem primeru potekalo nemoteno. Bolniki, ki obvestila o prenaročanju ne bodo prejeli, bodo kljub stavki obravnavani.

Nobenega ponedeljkovega termina še niso odpovedali v splošnih bolnišnicah Jesenice, Slovenj Gradec in Brežice. Na razplet pogajanj bodo počakali tudi v ptujski splošni bolnišnici, kjer so izpostavili, da se bodo situaciji prilagajali prihodnji teden.