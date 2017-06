V Bolnišnici Topolšica brez sredstev tudi za majske plače

Bolnišnica Topolšica sama zaradi znanih likvidnostnih težav nima zadosti sredstev za izplačilo plač v juniju in izplačilo letošnjega regresa. Potem ko je vlada že maja bolnišnici zagotovila finančno pomoč, bo Ministrstvo za zdravje tudi v tem mesecu za izplačilo obveznosti do zaposlenih podalo predlog na vlado, so pojasnili na ministrstvu.

Zaposleni v Bolnišnici Topolšica bi morali plače za maj dobiti do 10. junija. (Foto: POP TV)

"Ministrstvo za zdravje bo tudi v juniju predlagalo vladi, da izpolni ustanoviteljske obveznosti iz zakona o zavodih in Bolnišnici Topolšica zagotovi sredstva za izplačilo obveznosti do zaposlenih vključno z regresom ter za poplačilo izvršb," so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Gradivo je v pripravi in bo pravočasno sprejeto, dodajajo na ministrstvu.

Naložba presegla finančne zmožnosti bolnišnice

Bolnišnica Topolšica se namreč zaradi pretekle naložbe v energetsko sanacijo in obnovo, ki je presegala finančne zmožnosti bolnišnice, že več mesecev sooča z likvidnostnimi težavami, ki jih spremljajo izvršbe nepoplačanih izvajalcev del. Zaradi tega je imela bolnišnica nekaj časa tudi blokiran račun.

Medtem ko trenutno račun Bolnišnice Topolšica ni blokiran, pa je tekoče poslovanje zaradi slabe likvidnosti oteženo, je dejal v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli. Povedal je, da bolnišnica lastnih sredstev za izplačilo plač za maj in letošnjega regresa nima, zato v bolnišnici čakajo na odločitev vlade. Zaposleni bi morali plače za maj dobiti do 10. junija.

Bolnišnico Topolšica bi pripojili Splošni bolnišnici Celje

Vlada je sicer že 11. maja bolnišnici zagotovila 661.000 evrov za poplačilo izvršb in izplačilo plač 240 zaposlenim za mesec april, hkrati pa je ministrstvu za zdravje naložila, da ji najkasneje do konca junija letos predloži sklep o pripojitvi bolnišnice k Splošni bolnišnici Celje in odlok o preoblikovanju celjske bolnišnice. Glede postopkov pripojitve Bolnišnice Topolšica celjski bolnišnici so danes na ministrstvu za zdravje navedli, da tečejo aktivnosti za