V času martinovanj poostren nadzor na cestah

Policija bo tudi letos v času martinovih dogodkov izvajala poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, zato je bolje in ceneje, predvsem pa bolj varno, v primeru odhoda na praznovanje izbrati sredstva javnega prevoza, taksije ali alternativne načine vračanja z zabav.

Policisti bodo poleg vožnje pod vplivom alkohola preverjali tudi prisotnost drog in drugih psihoaktivnih snovi. Ob tem policisti poudarjajo, da vinjeni oz. okajeni ljudje za volanom nimajo kaj početi.

V prvi polovici letošnjega leta so alkoholizirani udeleženci povzročili 763 prometnih nesreč, od tega 20 prometnih nesreč s smrtnim izidom in 66 s hudimi telesnimi poškodbami. V istem obdobju je življenje izgubilo 16 mladih oseb, starih od 16 do 34 let, 76 se jih je huje, 1218 pa lažje poškodovalo, so sporočili iz Zavoda Varna pot.

V noči na nedeljo bodo med drugim policisti na območju Policijske uprave Maribor izvedli obsežen poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov po metodologiji Promil. Policisti policijske postaje Velenje pa bodo skupaj s člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu velenjske občine v preddverju tamkajšnje glasbene šole izvedli preventivno akcijo o varnosti v prometu.

Aktivnosti v okviru akcije Čista nula, čista vest bodo sprva potekale v popoldanskih urah na cilju pohoda od Litije do Čateža med 12. in 15. uro ter v centru Ljubljane od 14. do 16. ure. V večernih oziroma nočnih urah se bodo predstavniki zavoda usmerili na Martinovanje na Ptuju, in sicer od 21. ure dalje. Mobilne patrulje pa bodo v Novem mestu, Mariboru, Celju in Kranju.

Vseslovenski akciji policije in Ministrstva za zdravje Slovenija piha 0,0 se priključuje tudi Zavodu Varna pot. Danes pripravljajo preventivno akcijo Čista nula, čista vest, s katero želijo predvsem mlade voznike opomniti, da cesta ne odpušča prevelikih napak ter da brezglavo ravnanje, zabava in alkohol ne sodijo v promet.

Pri svojih aktivnostih – usmerjene bodo v bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in krajev, kjer se zadržuje večje število ljudi – bodo mlade voznike spodbujali, da ne pijejo alkohola. Poleg tega bodo vabili na preizkus alkoholiziranosti. Tiste, ki bodo imeli rezultat 0,0, bodo tudi simbolično nagradili. V primeru, da test pokaže opitost, moderator opozori na nevarnosti in zakonska določila ter voznika spodbudi, da ne vozi in naj uporabi drugo prevozno sredstvo.

V Sloveniji popijemo na leto povprečno 43 litrov vina na prebivalca, kar nas uvršča na tretje mesto v EU.