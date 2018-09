V četrtek začetek kurilne sezone

Dosegla nas je hlad na fronta, ki je s seboj prinesla nevih te z obilnimi padavi nami in močnejšim vetr om. In kot kaže, bodo zaradi dotoka mrzlega zrak a iznad polarnega kroga v naslednjih dneh marsikod po Sloveniji izpolnjeni pogoji za začetek kurilne sezone, je na Twitterju sporočila Agencija za okolje (Arso).

Tudi naš hišni prognostik Rok Nosan pravi, da bodo danes, jutr i in v sredo ob 22. uri namerili 12 stopinj Celzija ali manj. To pomeni, da se kurilna sezona lahko začne.

Trajanje ogrevalne oziroma kurilne sezone se računsko določa na podlagi temperature zraka. Kot so zapisali na spletni strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se za prvi dan ogrevalne sezone šteje dan po tistem, ko je v drugi polovici leta ob 21. uri (srednjeevropski zimski čas) tri dni zapored temperatura zraka nižja ali enaka 12 stopinj Celzija. Zadnji dan ogrevalne sezone pa je tretji zaporedni dan v prvi polovici leta, ko je ob 21. uri temperatura zraka višja od 12 stopinj Celzija in po tem dnevu ob 21. uri živo srebro trikrat zapored ne pade več pod omenjeno vrednost temperature zraka. Trajanje ogrevalne sezone je število dni med prvim in zadnjim dnem ogrevalne sezone.