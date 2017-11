V desetih letih se je število žrtev prometnih nesreč prepolovilo, a tudi ena žrtev je preveč

Slovenske ceste so letos terjale 95 smrtnih žrtev, 22 manj kot v enakem obdobju lani. V desetih letih se je število žrtev prometnih nesreč celo prepolovilo. A tudi ena žrtev prometne nesreče je preveč, so poudarili udeleženci delavnice, ki so jo pred svetovnim dnevom spomina na žrtve prometnih nesreč pripravili na Ljubečni pri Celju.