V DeSUS pozivajo Kolar Celarčevo k odstopu, na interpelaciji je ne bi podprli

DeSUS že ves čas ni zadovoljna z delom ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, je danes novinarjem dejal predsednik stranke Karl Erjavec. Zato jo pozivajo k odstopu. Če se bo ministrica morala zagovarjati na interpelaciji, pa je zagotovo ne bodo podprli, je dejal Erjavec. Od ministrice po njegovih besedah pričakujejo, da bo tudi sama razmislila, ali je na področju zdravstva dejansko postorila vse, kar bi lahko.

Ministrica za zdaj ne namerava odstopiti. (Foto: Damjan Žibert)

Erjavec je spomnil na predviden poseben pogovor koalicije glede razmer v zdravstvu, ki ga pestijo številne težave, od izgub v bolnišnicah do nezadovoljstva s posameznimi zakonodajnimi rešitvami.

DeSUS bo na to razpravo počakala, po Erjavčevih besedah pa bo pomemben tudi odziv premierja Mira Cerarja, ki je Kolar Celarčevo na lanski interpelaciji brezkompromisno podprl. Tedaj so v DeSUS tudi izpostavili Cerarjevo odgovornost v primeru, da ne bo zdravstvene reforme in stanje na področju zdravstva ne bo urejeno.

Tudi tokrat bo pomembno stališče premierja Cerarja in poleg tega ravnanje najmanjše koalicijske partnerice SD, je povedal Erjavec. O drugi interpelaciji zoper ministrico bodo v DZ razpravljali predvidoma septembra, do takrat pa se bodo ta vprašanja po njegovem mnenju zbistrila.

Na vprašanje, ali bo pri ravnanju DeSUS pomembno vlogo igralo tudi zagotavljanje politične stabilnosti, pa je Erjavec odgovoril z besedami, da je slednja zdaj zelo pomembna, saj gospodarstvo dobro deluje in imamo dobre bonitetne ocene, zato "ne potrebujemo posebnih političnih pretresov".

"Ne verjamem pa, da bi predsednik vlade zaradi ministrice za zdravje tvegal politično krizo," je dodal prvak DeSUS. Po njegovih besedah so v zadnji fazi vladnega mandata in ni pričakovati, da bi zaradi interpelacije ministrice za zdravje prišlo do padca vlade.