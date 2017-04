V društvu Kralji ulice ostro obsojajo četrtkov fizični napad na brezdomca

(Foto: Thinkstock)

Člani društva Kralji ulice ostro obsojajo četrtkov "brutalni napad na brezdomca" v Miklošičevem parku. "Ogorčeni smo nad odkritim izražanjem nasilja, ki se je v konkretnem primeru odvilo nad šibkejšim, socialno ogroženim članom družbe," so sporočili iz društva.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je "udeleženec shoda, ki je imel v roki slovensko zastavo, napadel in v nadaljevanju skrajno nasilno obračunal" z brezdomcem Tonetom Pugljem, ki se pogosto zadržuje na tej lokaciji.

"Nasilnež si je pri tem pomagal z berglo, s katero je brezdomca udarjal po glavi in ga močno poškodoval. Oskrbeli so ga na urgenci ljubljanskega kliničnega centra," so navedli v društvu.

Pugelj je danes pojasnil, da sta se z napadalcem sporekla zaradi različnih stališč, tudi političnih, končalo pa se je s tepežem. Napadalec naj bi ga po njegovih besedah tepel tudi, ko je bil že na tleh. V parku pred sodno palačo so tudi po tem ostali znaki dogodka, tudi zlomljena bergla.

Na ljubljanski policijski upravi so povedali, da še zbirajo informacije o okoliščinah dogodka, so pa potrdili, da je v četrtek ob robu shoda Odbora 2014, ki je sicer potekal pred sodno palačo, en občan drugega udaril z invalidskim pripomočkom in ga tako poškodoval, da so poklicali reševalce. "Gre za prekršek javnega reda in miru, kršitelja smo popisali, zoper njega bo uveden postopek, saj gre za sum kaznivega dejanja s povzročanjem lahke telesne poškodbe," so pojasnili na policiji.