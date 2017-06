V Evropi vse več smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka drog

Evropska agencija za droge ugotavlja, da se število smrti zaradi prevelikega odmerka drog v Evropi povečuje, zlasti so te smrti posledica predoziranja s heroinom. (Foto: Thinkstock)

Današnji mednarodni dan boja proti zlorabi drog je namenjen osveščanju o nevarnostih, ki jih predstavljajo prepovedane droge. V Evropi se število smrti zaradi prevelikega odmerka drog povečuje, v Sloveniji pa je vedno več odvisnikov od konoplje, ki se vključujejo v zdravljenje.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je v govoru na današnjem simpoziju o preprečevanju uporab drog v Atenah poudaril, da droge predstavljajo dolgoročno in nenehno razvijajočo se grožnjo za evropsko družbo, ki ima uničujoče posledice za uporabnike, zlasti mlade, pa tudi za njihove družine, skupnosti in družbo kot celoto, ne nazadnje zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami.

Države članice EU so prejšnji teden potrdile akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2017-2020, ki ga je predlagala Evropska komisija. Akcijski načrt opredeljuje nova prednostna področja za ukrepanje, med drugim spremljanje novih psihoaktivnih snovi in uporabo komunikacijskih tehnologij za preprečevanje zlorabe drog. Komisija je 6. junija predstavila tudi Evropsko poročilo o drogah 2017, ki ga je pripravil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Poročilo vsebuje celovit pregled nedavnih trendov in stanja na področju drog v Evropi ter analize za posamezne države EU ter Turčijo in Norveško, so še zapisali v predstavništvu.

Veliko odvisnežev se okuži z različnimi virusi

UNODC je sicer 26. junij razglasil za mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987, ko so ZN sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju osveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.

Urad ZN za boj proti drogam in kriminalu (UNODC) v letošnjem poročilu opozarja, da je leta 2015 skoraj četrt milijarde ljudi uživalo droge, od tega jih je okoli 29,5 milijona odvisnih od drog. Velik del teh se je okužilo z različnimi virusi in le vsak šesti je bil primerno zdravljen.

Zaradi zlorabe drog letno prezgodaj umre okoli 190.000 ljudi, od tega ena četrtina v ZDA, kjer se je število od leta 1999 do 2015 potrojilo. Med najnevarnejšimi drogami so opioidi (opij, morfij, heroin in sintetični opioidi), ki se jih tudi najpogosteje zlorablja. ZN je opazil porast prodaje opija in kokaina.

Evropska agencija za droge (EMCDDA) pa v letnem poročilu ugotavlja, da se število smrti zaradi prevelikega odmerka drog v Evropi povečuje, zlasti so te smrti posledica predoziranja s heroinom. Leta 2015 je bilo v Evropi skupno 8441 smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka.

Vse večje zdravstveno tveganje po opozorilih agencije predstavljajo novi sintetični opioidi, ki imajo zelo močan učinek. Je bilo pa lani prijavljenih manj novih drog v Evropi.

V letu 2015 je bilo 4243 zasegov prepovedanih drog, največ, 3103 konoplje, 273 je bilo zasegov heroina, 178 pa kokaina. (Foto: Policija)

Največ smrti zaradi zlorabe heroina

Slovenija je sicer tranzitna država za tihotapstvo prepovedanih drog, a določene količine drog, kot so kokain, heroin in amfetamin, ostajajo tudi na našem ozemlju. Pri nas je okoli 5200 tveganih uporabnikov opioidov, povečuje se število odvisnikov od konoplje, ki se vključujejo v zdravljenje.

Podatki, zbrani v poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje o stanju na področju drug v Sloveniji, kažejo, da je ponudba prepovedanih drog v Sloveniji pestra. V letu 2015 je bilo 4243 zasegov prepovedanih drog, največ, 3103 konoplje, 273 je bilo zasegov heroina, 178 pa kokaina.

Podatki v poročilu še kažejo, da je bilo še leta 2011 pri nas okoli 6200 tveganih uporabnikov opioidov, v letu 2015 pa jih je bilo okoli 5200. V letu 2015 so v Sloveniji zabeležili 32 smrti, povezanih z uporabo prepovedanih drog. Večino je povzročila zastrupitev s heroinom, so pa v letu 2015 prvič zabeležili dve smrti, povezani z uporabo konoplje.