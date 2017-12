V Gorenju je bilo napeto zaradi višine božičnice

V Gorenju so zaradi božičnice potekali zbori delavcev. (Foto: Bralec David)

V Gorenju je bilo nekaj nesoglasij o višini božičnice.

Sindikat je po besedah predsednika SKEI Gorenje Žana Zebe zahteval enak znesek kot lani – 600 evrov bruto, kar bi zaradi drugačne obdavčitve pomenilo nekoliko višji neto znesek.

Ker dogovora ni bilo, so po obratih potekali tudi zbori delavcev, je potrdil Zeba in dodal, da so se z delavci namreč morali pogovoriti in jim podati določena pojasnila.

Iz uprave Gorenja so pojasnili, da so dopoldne ''v skladu z dogovori skupine za socialni dialog še potekala pogajanja o višini božičnice, še pred sprejetjem dogovora pa je skupina zaposlenih že zahtevala informacijo o znesku božičnice''.

Uprava je nato sprejela sklep o višini izplačila ob koncu leta in o tem tudi obvestila zaposlene. Božičnica bo izplačana v enaki višini kot lani, to je 600 evrov bruto, so potrdili v upravi.