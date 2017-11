V gostilnico Vinka na dnevno malico ali decembrsko zabavo!

Na Dunajski cesti v Ljubljani se nahaja gostilnica Vinka z redno ponudbo dnevnih malic, živo glasbo ob petkih in sobotah in odličnimi nedeljskimi kosili, ko si na svojem krožniku zaželite sveže pripravljeno, kakovostno in okusno hrano po dostopnih cenah. Gre za eno izmed tistih redkih gostiln, ki jo lahko obiščete ob vsaki priložnosti, pa naj bo to malica med delovnim časom ali druženje ob zvokih prijetne žive glasbe ob izvrstni hrani in pijači.

December bo v gostilnici Vinka še posebej zabaven, saj bodo vsak četrtek, petek in soboto ambient popestrili s starogradsko glasbo v živo in organizirali decembrske zabave za zaključene družbe. Izbirali boste lahko med tremi decembrskimi meniji že od 17,90 evrov na osebo, na katerih bo vsak našel nekaj za svoj okus. V novo leto bodo v gostilnici Vinka vstopili z živo glasbo skozi ves večer, poskrbljeno pa bo seveda tudi za odlično hrano in pijačo. Novoletni meni vključuje vse od aperitiva, predjedi, glavne jedi do sladice, pijače in dodatne jedi v jutranjih urah, ko bo po zabavni noči marsikomu pasala telečja obara z žličniki.

Ponudba v Vinki je zelo pestra. Poleg raznovrstnih domačih slovenskih jedi, ponujajo tudi specialitete z žara, ki prihajajo izpod rok kuharskega šefa s številnimi priznanji v peki na žaru. Zelo ponosni so tudi na številne druge jedi. Poleg odlično pripravljene telečje pečenke in ocvrtega piščanca, je številne pohvale prejela njihova rižota, odliko pa si zaslužijo tudi njihove sveže pripravljene sladice, kot so domači zavitki, gibanice in torte. Na njihovem meniju boste namreč vsak dan našli pestro ponudbo dnevnih malic, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Naročnik oglasa je Etno miks doo.