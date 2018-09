Kakšna je varnost na ladjah, ki plujejo po nevarnih območjih?

Nevarna območja za plovbo so po vsem svetu. Do zdaj so bili še najbolj znani somalijski pirati. Čeprav se globalno gledano število napadov zmanjšuje, se v nekaterih morjih povečuje. Takšen primer je Gvinejski zaliv. Odkupnine za ugrabljene posadke pirati vedno naslovijo na ladjarja, ti pa ponavadi razmere rešujejo zelo tiho. Eden izmed razlogov je tudi to, da so v igri večmilijonski zneski.