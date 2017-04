V izogib zmedi na obalni cesti Izola pripravila navodila za gibanje po njej

Morda se sliši kot šala, vendar, kot kaže, so na občini Izola presodili, da so navodila, kako se pravilno gibamo po obalni cesti, več kot potrebna. Domačini so novo sprehajalno pridobitev sprejeli z navdušenjem, a je na njej očitno bilo še nekaj zmede.

Že nekaj dni po zaprtju obalne ceste za avtomobile se je namreč tik pred zaporo v Žusterni zgodila nesreča. Kolesarka je trčila v dve peški, ena je padla po tleh. Kolesarka je peškama pomagala, kasneje pa je zaradi bolečin peška poiskala zdravniško pomoč in izkazalo se je, da si je pri padcu zlomila roko.

Trasa Parenzana je po novem namenjena izključno pešcem in kopalcem

V izogib podobnim nesrečam in nejasnostim v prihodnje, sta izolska in koprska občina v tem tednu na obalni cesti označili kolesarske poti in interventne poti. Postavili so tudi prometno signalizacijo, ki označuje, kje poteka peš pot, kje kolesarska pot in kje je interventna pot. Na koprski strani so že odstranili tudi varnostne ograje, kar pa bodo na izolski strani naredili do ponedeljka.

"Z novo prometno ureditvijo je levi pas (smer Žusterna - Izola) namenjen dostopu do objektov, intervenciji in kolesarjem, ki imajo prednost pred vozili (sharrow), desni pas pa je namenjen pešcem. Rolkarji, osebe na skiroju, longboard-u ipd. lahko uporabljajo tako levi pas, ki je namenjen kolesarjem, kot desni, ki je namenjen pešcem. Pomembno je le, da pešcev ne ovirajo in prilagodijo hitrost, ko se gibajo na desnem pasu. Sedanje območje trase Parenzane je z novo ureditvijo namenjeno izključno pešcem oziroma kopalcem v sezoni," so zapisali na Občini Izola.

Vse uporabnike obalne ceste pa pozivajo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in spoštujejo pravila ter se tako izognejo slabi volji in nesrečam.

(Foto: Občina Izola)

