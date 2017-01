Prvi deček letos rojen v Kranju, prva deklica pa v Ljubljani

Prvi novorojenček v novem letu v slovenskih porodnišnicah se je rodil minuto čez polnoč, in sicer je bil to deček v Kranju. Tam se lahko pohvalijo tudi z zadnjim porodom v starem letu, ko se je malo pred polnočjo rodila deklica. Prva deklica letos pa se je rodila v Ljubljani ob 1.33, so povedali v tamkajšnji porodnišnici.

Na prvi dan novega leta so mamice sicer poleg Kranja in Maribora že rodile tudi v porodnišnicah v Ljubljani, Murski Soboti, Celju, Novem mestu in na Jesenicah, drugje pa so nekaj po 8. uri novorojenčke še pričakovali.

V Ljubljani se je 19 minut čez polnoč rodil deček, sicer pa se je do 6. ure rodilo pet otrok, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

V celjski porodnišnici se je ob 5.09 rodil deček, prav tako je deček prvi novorojenček v letošnjem letu v novomeški porodnišnici. Rodil se je ob 6.08. Tudi na Jesenicah so na svet pospremili dečka ob 3.08, v Mariboru pa se je ob 4.41 rodila deklica, tako kot tudi v Murski Soboti ob 5.05.

Prvi novorojenček letos je zajokal v Kranju. (Foto: Thinkstock)

Tudi zadnji porod v preteklem letu v Kranju

Zadnji porod v slovenskih porodnišnicah v preteklem letu je bil v Kranju. Na silvestrovo ob 23.12 se je v tamkajšnji porodnišnici rodila deklica. Zadnji deček, rojen lani v slovenskih porodnišnicah, pa se je rodil ob 22.08 v Ljubljani, kjer so imeli na zadnji dan starega leta 12 porodov.

Tudi predsednik vlade Miro Cerar je z obiski dežurnih služb delovno preživel prvi dan novega leta.

V Mariboru se je zadnji otrok v preteklem letu rodil ob 20.11, v Murski Soboti pa ob 12.47. V celjski porodnišnici so zadnje rojstvo zabeležili ob 19.29, na Ptuju pa ob 22.01. V Novem mestu je zadnji otrok v letu 2016 na svet privekal ob 11.27, v Slovenj Gradcu ob 13.57.

V trboveljski porodnišnici je zadnja mamica rodila ob 9.30, na Jesenicah ob 16.23, v Postojni pa ob 16.38. Ob 7.45 se je rodil zadnji otrok v Šempetru pri Gorici, 12 minut čez poldne pa v Izoli. V Brežicah pa je zadnja mamica rodila v petek.

Pahor obiskal deklico Evo in dežurne ekipe v UKC Ljubljana

Predsednik republike Borut Pahor je prvi dan novega leta v porodnišnici obiskal mamico novorojenke Eve, prve deklice, rojene v slovenskih porodnišnicah v letošnjem letu. Evi je zaželel vse dobro in veliko zdravja, mamici, ki je pohvalila delo ekipe ljubljanske porodnišnice, pa je čestital s šopkom. Dežurni ekipi ginekološke klinike je Pahor v zahvalo za njihovo delo izročil priboljšek in jih povabil na obisk v predsedniško palačo.



Predstojnica ljubljanske porodnišnice Nataša Tul Mandić je v pogovoru s Pahorjem izpostavila, da si želi dviga natalitete, in dodala, da ko je v družbi prisotnega več optimizma, potem se rodi tudi več otrok. Strokovni direktor ginekološke klinike Adolf Lukanović je še dejal, da se v ljubljanski porodnišnici, ki je največja v Sloveniji, lahko zgodi tudi do sedem carskih rezov na noč.

Ob tem se je Pahor srečal tudi z dežurno ekipo v Porodnišnici UKC Ljubljana, kasneje pa še z dežurno ekipo Reševalne postaje UKC Ljubljana. Ekipi sta mu predstavili njuno delo ter izzive, s katerimi se soočajo.

Vodja izmene reševalne postaje Damjan Remškar in vodja reševalne postaje Andrej Fink sta mu povedala, da v zadnjih letih delajo na spremembah in da je oprema ljubljanske reševalne postaje primerljiva s svetom. Veselijo se nujno potrebnih novih prostorov, ki jih bodo dobili kmalu. Prostorski problem pa je le ena od težav, ki so jih izpostavili reševalci. Poleg tega primanjkuje tudi kadra. Čeprav so na ljubljanski reševalni postaji ravno sredi pomlajevanja generacije, so opozorili, da je poklic reševalca težak in pušča posledice. "Včasih se sprašujemo, kako bo videti, ko bomo pri koncu delovne dobe," so se pošalili. Prav tako je izziv zagotovitev stabilnega financiranja, ki bi pokrival realne stroške reševalne postaje. Financiranje in razvoj sta v stalnem razkoraku, so opozorili reševalci. Z razvojem medicinske opreme so se na primer zelo podražila reševalna vozila.

Pahor je obema ekipama izrazil globoko spoštovanje, saj za nas, državljanke in državljane, skrbijo prav vsak dan v letu z veliko mero profesionalnosti in odgovornosti. "Hvala, da se lahko na vas zanesemo," je dejal predsednik in vsem zaposlenim zaželel vse dobro v letu 2017.