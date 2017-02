Kranjski župan si je po pritisku javnosti premislil: parkirnih dovolilnic občanom ne bo zaračunaval

Kranjski mestni svetniki so v prvem branju potrdili novi odlok o urejanju prometa, ki je v minulih tednih dvignil kar precej prahu. Stanovalci so se namreč ustrašili, da bo uvedel plačevanje dovolilnic in parkiranja. Vendar je župan Boštjan Trilar zagotovil, da tega ne bo.

Nov odlok o urejanju prometa v kranjski občini je v prvem branju podprlo 24 svetnic in svetnikov od 29, ki so glasovali (trije so bili proti in dva vzdržana).

Župan je v pogovoru z novinarji povedal, da novi odlok za coni 2 in 3, ki vključujeta najbolj gosto naseljene stanovanjske soseske, ne prinaša nobene spremembe, temveč le omogoča njihovo sprejetje. "Ko bo odlok sprejet, bomo na željo stanovalcev počasi sistematično določali lokacije, kjer bomo uvedli določeni prometni režim," je dejal.

Pojasnil je, da bo tako na primer mogoče na posamezna parkirišča postaviti table, da je parkiranje dovoljeno le za stanovalce. Velika težava je na primer v okolici zdravstvenega doma, kjer ob blokih parkirajo obiskovalci, ali na Planini, kjer avtomobile parkirajo preprodajalci rabljenih vozil in podjetniki. Izračuni kažejo, da bi se brez tega lahko sprostilo kar 25 odstotkov parkirišč.

Po prometnih študijah v Kranju manjka kar 15.000 parkirnih mest, pravi župan Boštjan Trilar. (Foto: Blaž Garbajs)

V Kranju manjka kar 15.000 parkirišč

Po prometnih študijah v Kranju manjka kar 15.000 parkirnih mest, kar je velik problem predvsem v gosto naseljenih urbanih območjih. "Eden najpomembnejših ciljev novega odloka pa je, da stanovalcem zagotovimo več pravic in parkirnih mest," je izpostavil Trilar.

Novi odlok bo dal tudi možnost, da bi ponekod na željo stanovalcev lahko postavili zapornice. Nekateri pravijo, da bi bili za to pripravljeni celo plačati. "Vendar moje stališče je, da dokler ni dovolj parkirišč za vse, tega ne bomo zaračunavali. In to, da parkirišč ne bomo zaračunavali, sem večkrat pojasnil tudi na seji," je dejal župan.

V cono 1 spada center mesta, v cono 2 in 3 pa celotna Planina, Huje in del Primskovega.

Prebivalce starega mestnega jedra skrbi tudi morebitno zaračunavanje dovolilnic za dostop v mesto. Trilar je obljubil, da dovolilnic ne bodo zaračunavali, iščejo pa tudi možnost, da ne bi zaračunali upravne takse.

"Na seji smo se dogovorili tudi, da je treba stanovalcem mestnega jedra omogočiti normalen dostop do svojih stanovanj kadarkoli," je na še eno pereče vprašanje odgovoril Trilar in dodal, da bodo to individualno omogočili tudi nekaterim podjetnikom, ki dostave ne morejo izvesti le v določenem času.

Do javne obljube pripeljal pritisk javnosti?



Ob ogromnem pritisku javnosti v preteklih dneh je župan na seji sveta Mestne občine Kranj javno obljubil, da bo pridobitev parkirnih dovolilnic za občane brezplačna, brez stroškov upravnega postopka in brez materialnih stroškov.

"Že slabo leto občinski uradniki z županom na čelu mestnim svetnikom govorijo o predvidenih cenah letnih parkirnih dovolilnic v treh conah (prvi avto 50, drugi 100, tretji 150 evrov itd.), te iste cene natisnejo v predstavitveni barvni brošuri ureditve in jih predstavljajo na javnih delavnicah o prometni strategiji v Kranju ... Ko za plane izve javnost in se zgodi ogromen odpor, pa se začne občina v slogu alternativne resnice sprenevedati o svojih načrtih, češ da v odloku ni zapisane nobene cene in bo vse zastonj," opozarja mestni svetnik SD Janez Černe. Nihče ni pisal o odloku, pač pa o načrtih občine, pojasnjuje. In res ni v odloku zapisane nobene cene, vse to pa odlok predvideva.

Trilar po nasvet k Jankoviću

Na sredini mestni seji so se dogovorili tudi, da bodo vse okoliške krajevne skupnosti vključili v razpravo in se skušali čim bolj približati konsenzu glede rešitev. Šele potem bo Trilar dal odlok o urejanju prometa v drugo obravnavo.

"Za nasvet glede prometnih sprememb sem vprašal tudi ljubljanskega županskega kolega, ki je to delal pred devetimi leti in mi je povedal, da je bilo enako, da so bili ljudje naprej proti, šele čez nekaj časa so razumeli in so danes zadovoljni," je povedal Trilar.

Prepričan je, da bodo z novim odlokom lahko na dolgi rok začeli sistematično urejati prometne težave. Bodo pa pri tem potrebni tudi dodatni ukrepi, kakršen je izgradnja novih parkirišč. Še letos bodo zgradili novo parkirišče na Hujah s 70 do 100 mesti. Tam bo tudi prostor za sistem souporabe vozil, ki ga želijo v Kranju čim prej uvesti.