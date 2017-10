V krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline nižje vsebnosti svinca, kljub temu pričakujejo dodatno podporo države

Analize spomladi letos odvzetih vzorcev krvi so pri 18 od 90 vključenih otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica pokazale vsebnosti 100 ali več mikrogramov svinca na liter krvi. Tako je bila torej pri petini vključenih otrok vsebnost te težke kovine povišana, potem ko se je od začetka izvajanja okoljskih sanacijskih ukrepov pred devetimi leti do lani ta delež že znižal na desetino.

Višja obremenitev s svincem se je letos pokazala na celotni populaciji triletnikov, a natančni razlogi za to niso znani. So pa ob objavi rezultatov na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki izvaja zdravstveni del sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini, kot edini letos izstopajoči razlog navedli sušni mesec maj, to je čas pred obdobjem odvzemov krvi, ki bi lahko vplival na več prahu in s tem svinca v ozračju.

Pri večini otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi so nato opravili še venski odvzem krvi in pri vseh so bile v drugo vsebnosti svinca v krvi nižje. (Foto: Kanal A)

Za otroke s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi so nato organizirali nove odvzeme krvi, tokrat venske odvzeme, potem ko so prvi odvzemi krvi potekali iz prstov otrok. Kot je povedal Matej Ivartnik z NIJZ, so venski odvzem krvi opravili pri večini otrok s povišanimi vsebnostmi svinca in pri vseh so bile v drugo vsebnosti svinca v krvi nižje.

Hkrati so bili vsi otroci s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi obravnavani pri nevropediatru, potekala so svetovanja družinam, pogovori z osebnimi zdravniki in iskanja možnih vzrokov, tudi z izvajanjem vzorčenja zemlje, prahu in tudi pitne vode v enem primeru, ko gre za lastno vodno zajetje, je pojasnil Ivartnik.

Pri zadnjem vzorčenju odvzeli vzorce tal, makadamskih površin, vrtnin in vode

Zadnja vzorčenja, ki jih je izvedla Agencija RS za okolje (Arso), so v Zgornji Mežiški dolini potekala minuli teden. Kot so pojasnili na Arsu, so bili nameni odvzema vzorcev preveriti material, ki se je v letu 2016 uporabljal pri sanacijskih delih v tej dolini, izvedba rednega monitoringa tal v vrtcih, določitev onesnaženosti tal na lokacijah, kjer so bile zaznane povišane vsebnosti svinca v krvi otrok, prav tako želijo z odvzemom vzorcev preveriti onesnaženost vrtnin.

Arso je odvzel vzorce tal, makadamskih površin, vrtnin in na eni lokaciji vzorca vode in s tem opravil vsa vzorčenja, načrtovana v letošnjem letu. Skupno so odvzeli vzorce na 19 lokacijah, analize vzorcev pa še potekajo, so pojasnili na Arsu.

Problematičen prevsem makadam, zaradi katerega se dviguje onesnažen prah

Medtem so se z zaskrbljenostjo nad rezultati analiz krvi otrok in dodatnimi zahtevami odzvali v občinah Črna na Koroškem in Mežica, kjer sta se oba občinska sveta - v Mežici je bila seja minuli teden - seznanila s poročilom NIJZ.

Zaradi problematike so pisali tudi predsedniku vlade Miru Cerarju. V skupnem dopisu občin in NIJZ so zapisali, da so rezultati analiz vzorcev krvi otrok "resno opozorilo, da bo za uspešno dosego ciljev potrebno bolj intenzivno izvajanje ukrepov". Opozorili so, da je v obeh občinah še precej makadamskih površin, ki bi jih bilo potrebno prekriti, da bi preprečili dvigovanje onesnaženega prahu, navajajo pa tudi, da bodo potrebni določeni dopolnilni ukrepi na otroških igriščih.

Ob tem so opozorili še, da so v Zgornji Mežiški dolini poleg starih bremen prisotni tudi aktualni možni viri onesnaženja, med drugim industrija predelave svinca, še večjo vlogo pri onesnaževanju v sedanjem času pa pripisujejo predelavi in distribuciji gradbenega materiala, v katerem so bile izmerjene visoke koncentracije toksičnih kovin, pa ta vseeno ostaja tržno blago. "Te vsebine v samem programu niso neposredno zajete, vsekakor pa vplivajo na rezultate in zahtevajo dodatno ukrepanje v skupnosti, da bo mogoče razmere na tem območju izboljšati," so zapisali.

Zato zahtevajo dopolnitev programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini in s tem dodatna sredstva za ukrepe, poleg tega pa tudi, da država zagotovi okoli dva milijona evrov sredstev, kolikor je v minulih letih Zgornji Mežiški dolini nakazala manj od predvidenega.

Na ministrstvu za okolje in prostor so v zvezi s tem navedli, da bo NIJZ skupaj z občinami pripravil dodatne ukrepe za zmanjšanje vsebnosti svinca do leta 2022, jih finančno ovrednotil in posredoval na ministrstvo. "Ministrstvo za okolje in prostor bo sredstva za te dodatne ukrepe zagotovilo znotraj svojega proračuna," navajajo na ministrstvu.