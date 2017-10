Potem ko je upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) sporočil, da predloga zakona o trgovini ne podpira, saj naj bi ta posegal v vsaj tri z Ustavo zagotovljene pravice, je Andrej Čuš v svojem odzivu dejal, da je to dokaz, da so bile obtožbe, da je bil zakon pripravljen s strani trgovcev, povsem neutemeljene.

"V Listi Andreja Čuša in Zelenih Slovenije se ne damo, energijo pa črpamo iz peticije, ki jo je v tem trenutku podpisalo več kot 3900 ljudi," je sporočil.

Kljub stališču Trgovinske zbornice je Čuš optimističen, da bo Zakon sprejet v Državnem zboru. (Foto: iStock)

Kot pravi Čuš, so pri pripravi zakona sledili pretekli odločitvi Ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je arbitrarno odločanje o tem, kateri artikli so življenjsko nujni in kateri ne, v nasprotju z načeli Ustave RS. Prav tako pa se je Ustavno sodišče v tej isti zadevi jasno izreklo, da ostale določbe predloga Zakona o trgovini niso v nasprotju z Ustavo. Večji del teh določb so v poenostavljeni in posodobljeni obliki vključili v predlog zakona, pri čemer so jih prilagajali aktualnemu zakonskemu okviru.

Še več, dodaja Čuš, pri pripravi zakona so zasledovali prav postulat ustavne pravice do kakovostnega družinskega življenja zaposlenih v trgovinski panogi. Čeprav glasno zagovarjajo izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva in zniževanje davčnih obremenitev nasploh, pravico do kakovostnega družinskega življenja jasno in nedvoumno postavljajo pred pravico gospodarskih družb do maksimiranja dobička. "Predvsem gre tu izpostaviti, da govorimo o nepotrebnem nedeljskem delu v panogi, ki za prebivalstvo v trenutnem obsegu ni življenjskega pomena. Vsaka primerjava dela v trgovini z delom v zdravstvu ali turizmu, ki že v biti temelji na vikend storitvah, je povsem neprimerna," je zapisal.

Ob tem so kljub stališču Trgovinske zbornice optimistični, da bo Zakon sprejet v Državnem zboru, sicer pa lahko zakon skozi parlamentarno proceduro tudi popravijo, pravi Čuš. "Ob tem pa moram jasno povedati, da je o večini določb zakona v preteklosti že odločilo Ustavno sodišče, ki v teh določbah in členih ni videlo nič spornega in v nasprotju z Ustavo, prav tako pa so v predlogu Zakona predlagane rešitve tudi iz drugih držav Evropske unije."