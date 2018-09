Mladi v Ljubljani: z žrebom do neprofitnih najemnin

V opisanih razmerah dobra novica prihaja iz prestolnice, kjer so danes izžrebali trideset dobitnikov stanovanj prvega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade. V razpisu so ponudili 30 stanovanj z neprofitno najemnin o za določen čas desetih, namenili pa so jih trem skupinam; mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam. Prejeli so kar 400 vlog, razpisne pogoje je izpolnjevalo 271 prosilcev. Izbor 30 srečnežev pa so opravili danes z javnim žrebom. Za slednjega so se odločili, ker so želeli do novih najemnikov priti na čim bolj nediskriminatoren način, je za oddajo 24UR pojasnil direktor Javnega stanovanj skega sklada Mestne občine Ljubljana (MOL) Sašo Rink .

Velikost na novo dodeljenih stanovanj pa se bo razlikovala glede na število posameznih upravičencev. Samski osebi sicer pripada od 20 do 30 kvadratnih metrov stanovanjske površine, parom in tričlanski družini pa od 30 do 40 kvadratnih metrov. Kvadrature omenjenih najmenih stanovanj, ki so namenjena reševanju začasnih stanovanjskih stisk, so nižje od tistih, ki veljajo za neprofitna najemna stanovanja. "Upamo, da bodo mladi pari in družine v roku desetih let postavili na noge in uspeli priti do primerne rešitve stanovanjskega problema," je povedal Rink. Dodal je, da omenjenih stanovanjskih enot, ki so predvidena za najem, ne prodajajo, saj število enot javnih najemnih stanovanj in tudi stanovanj na splošno primanjkuje.

Prvi javni razpis za dodelitev približno 30 stanovanj z neprofitno najemnino za določen čas desetih let mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam so sicer objavili lansko leto. Pogoji za prijavo na razpis so bili starost do 30 let, šest let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v ljubljanski občini in minimalni mesečni dohodek v višini 76 odstotkov minimalne neto plače. Pri tem so bili upoštevani tudi prihodki iz študentskega in projektnega dela ter drugih oblik prekarnih zaposlitev.

Imena izžrebanih prosilcev bo ljubljanski stanovanjski sklad v skladu z določili razpisa javno objavil v treh dneh po žrebanju.