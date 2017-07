V manj kot mesecu že tretji vročinski val. Ta bi lahko bil še intenzivnejši in daljši

V petek bo Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo s seboj prinesla nekaj dežja in pa nekoliko nižje temperature, ki bodo prav prišle predvsem za tiste, ki še niso 'zadihali' med drugim in tretjim vročinskim valom, ki k nam prihaja prihodnji teden. Že tretji vročinski val naj bi Slovenijo zajel v torek ali sredo, vsaj tako kažejo trenutne meritve, vztrajal pa naj bi vsaj do konca tedna oziroma začetka naslednjega tedna. Kot pravi dežurna prognostičarka Veronika Hladnik, bo tretji vročinski val temperature nad 35 stopinj Celzija prinesel tudi osrednjemu delu države, medtem ko so bile v prvem in drugem vročinskem valu najvišje temperature na vzhodu države. Tako so najvišjo temperaturo v drugem vročinskem valu izmerili v Črnomlju in v Krškem, in sicer kar 36 stopinj Celzija.

Spet bo vroče, temperature pa se bodo dvignile nad 35 stopinj Celzija. (Foto: Thinkstock)

V prihodnjem tednu kaže na stabilno poletno vreme, možnost padavin bo zelo majhna. Vročina se bo od sredine tedna dalje postopno stopnjevala.

Prihodnji teden bo tako zelo vroče, tretji vročinski val v manj kot mesecu dni, pa bi lahko trajal tudi teden dni. Od nedelje do konca prihodnjega tedna bodo namreč naši kraji pod vplivom obsežnega območja visokega zračnega tlaka, ki se bo od zahoda razširilo nad osrednjo Evropo. Nad nami bodo zahodni višinski vetrovi, s katerimi bo k nam pritekal postopno toplejši zrak.

Vročina je lahko zelo nevarna, zlasti za otroke, ostarele, kronične bolnike in bolne. Ti naj se izogibajo dejavnostim na prostem, še posebej, ko je najbolj vroče, prav tako naj užijejo dovolj vode, redno zračijo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko je hladneje, nosijo zračna oblačila in uporabljajo zaščitna pokrivala ter kremo.

V vročih dneh poskrbite za vnos zadostne količine vode, poiščite ohladitev v senci, zmanjšajte telesno obremenitev. (Foto: Thinkstock)

V petek krajša ohladitev

Še preden se bodo temperature spet dvignile čez 30 stopinj Celzija, pa nas čaka kratka ohladitev. Danes bo sicer še večinoma sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do okoli 31 stopinj Celzija. V petek nas bo prešla hladna fronta. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, sprva bodo krajevne padavine predvsem v severni polovici Slovenije, sredi dneva in popoldne pa občasno tudi drugod. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 18 do 25, ob morju do 28 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh. Bo pa zato v nedeljo precej jasno in suho.

Več o vremenu, tudi v vašem domačem kraju, na vreme.24ur.com.