V operativnem bloku mariborske bolnišnice popustil ventil na hidrantu

V operacijskem bloku klinike za kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je počila vodovodna cev, kar je povzročilo izlitje vode v operacijskem bloku in v nekaterih drugih prostorih. Iz UKC Maribor so sporočili, da bo zaradi nastalih razmer operativni program pri njih do nadaljnjega moten, a upajo, da bo jutri operativni blok že deloval po ustaljenem programu.

V UKC Maribor imajo veliko težav z dotrajano in zastarelo opremo. (Foto: Kanal A)

Poškodba vodovodne cevi je posledica popustitve ventila na hidrantu v operativnem bloku. Voda je zalila hodnik operativnega bloka, stopnišče in nekaj spodnjih prostorov. Da bi preprečili še nadaljnje izlitje vode, so vodo že zaprli vse do 4. nadstropja, in zalite prostore že čistijo. "Izvajalci za popravilo vodovodnega sistema bodo danes nastalo poškodbo sanirali. Dokler ponovno ne vzpostavijo vodovodnega sistema, bodo vsa nujna in urgentna stanja (hudo poškodovane, ki potrebujejo operacijo) preusmerili v Splošno bolnišnico Celje, s katero so se že dogovorili o sodelovanju," so sporočili iz bolnišnice.

Na splošno slabe razmere v bolnišnici

Da so pogoji zdravljenja v UKC Maribor slabi, so v oddaji Svet na Kanalu A opozarjali že v začetku septembra. Ugotovili so, da je oprema zastarela, da uporabljajo operacijske mize, ki ne služijo več svojemu namenu, da ni dovolj stranišč na oddelkih za nalezljive bolezni, v čakalnicah pa vas bo pričakala črna plesen. A najhujše so bile prav fekalije v operacijskih dvoranah, kadar dežuje, zavoljo česar operacijskemu bloku grozi celo zaprtje.