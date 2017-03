V Mariboru stekla obravnava babičine zahteve za rejništvo, vsi sodelujoči zavezani k molku

Na Upravnem sodišču v Mariboru je danes potekal prvi narok v zadevi, v kateri babica dveh otrok od države oziroma ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti terja dovoljenje za opravljanje rejniške dejavnosti.

Babica otrok na Upravnem sodišču v Mariboru od države oziroma ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti terja dovoljenje za opravljanje rejniške dejavnosti. (Foto: POP TV)

Babica s Koroške, pri kateri sta vnuka živela od nasilne smrti njune matere decembra 2015 do napotitve v rejništvo 30. marca 2016, je na Center za socialno delo Slovenj Gradec v začetku lanskega leta podala vlogo za rejniško dejavnost, a ta babičine vloge ni pravočasno posredoval v reševanje pristojnemu organu, se pravi ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po ugotovitvah upravne inšpekcije je bilo takšno ravnanje CSD Slovenj Gradec nezakonito, saj je CSD s tem, ko ni pravočasno posredoval vloge, kršil pravice babice in dedka do odločanja v zakonitem roku. Zaradi ugotovitev upravne inšpekcije je maja lani zaradi objektivne odgovornosti odstopil takratni direktor CSD Slovenj Gradec Jurij Šumečnik.

Je pa medtem babica zavrnilno odločbo glede vloge za izvajanje rejniške dejavnosti od ministrstva za delo dobila aprila lani, to je po tem, ko je Center za socialno delo (CSD) Velenje njuna vnuka 30. marca lani brez vednosti babice in dedka iz vrtca odpeljal v rejniško družino. Otroka, danes stara štiri in šest let, sta vse od takrat v rejniški družini, z babico in dedkom pa imata redne stike.

Babica zahteva rejništvo s tožbo zoper države

Babica rejništvo zdaj zahteva s tožbo proti državi oziroma ministrstvu za delo. Danes je potekal prvi narok. Kot so poročali v oddaji 24UR, so na upravno sodišče prišli skrbnica, odvetnica centra za socialno delo ter babica z odvetnikom. Slednja pred kamero ni želela, je pa njen odvetnik Velimir Cugmas že pred obravnavo povedal, da bo predlagal dokazne predloge, tudi zaslišanje psihologa. “Do sedaj razvojnega psihologa še nihče ni nič vprašal, denimo ali bi življenje pri babici z razvojnega vidika bilo koristno za oba otroka. Mi menimo, da bi bilo,” je dejal. Obravnava je nato trajala kar šest ur, bila pa je zaprta za javnost, zato so vsi sodelujoči zavezani k molčečnosti.

Socialni delavci sicer ocenjujejo, da otroka pri rejnikih dobro napredujeta. (Foto: Thinkstock)

Primer spremlja še vrsta drugih pravnih postopkov

Sicer pa primer vse od konca marca lani spremlja še vrsta drugih pravnih postopkov. Med drugim je v zvezi z odvzemom otrok iz vrtca po pritožbah na predhodne odločitve vrhovno sodišče oktobra lani odločilo, da je bil odvzem otrok iz vrtca nezakonit, babici pa so bile kršene ustavne in človekove pravice do družinskega življenja.

Na takšno odločitev se je pritožil CSD Velenje, a je ustavno sodišče ustavno pritožbo v začetku letošnjega leta zavrglo. Prav tako ustavno sodišče ni sprejelo ustavne pritožbe babice, ki je želela, da bi ustavno sodišče odločalo o tem, da je treba nemudoma odpraviti ugotovljeno kršitev človekove pravice, to je kršitev pravice do družinskega življenja babice. Zato se je odvetnik Cugmas v imenu babice že pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Primer je bil lani povod za dve interpelaciji proti ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anji Kopač Mrak, ki je obe interpelaciji uspešno prestala.

Socialni delavci ocenjujejo, da otroka pri rejnikih dobro napredujeta

Medtem so na CSD Velenje v začetku februarja letos ocenili, da otroka v rejniški družini "veliko bolje napredujeta, kar je ugotovljeno in potrjeno z ugotovitvami strokovnjakov klinične psihologije in pedopsihiatrije iz vzporednih sodnih postopkov". Odkar sta otroka v rejniški družini, je pri njiju po ugotovitvah stroke ugotovljen napredek v razvoju, to pa po mnenju danega centra za socialno delo potrjuje pravilnost strokovne odločitve glede namestitve otrok v rejniško družino.