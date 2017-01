ANIMACIJA: Temperature so se spustile globoko pod ledišče, veter povzročal nekaj težav

Kakšno bo vreme v vašem kraju?

Slovenijo je dosegel mrzel polarni zrak, zato je občutek mraza še izrazitejši. Po napovedih Agencije RS za okolje se temperature v notranjosti Slovenije in na Primorskem v krajih brez burje ne bodo dvignile nad ledišče.

Močan severni veter od dopoldneva povzroča težave na različnih območjih v Sloveniji. Tako je okoli enajste ure dopoldne v naselju Žerovnica v Ormožu močan sunek vetra podrl dimnik in poškodoval ostrešje na stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci, ki so poškodovani dimnik odstranili in na strehi zamenjali strešne letve ter okoli dvajset kvadratnih metrov strešne kritine.

Okoli 13.30 je močan veter podrl drevo v naselju Placar v občini Destrnik. Drevo je padlo na daljnovod in potrgalo električne vodnike ter nato treščilo na cesto. Gasilci so do prihoda dežurnega električarja zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in očistili cesto.

Veter je okoli 15. ure drevo podrl tudi v naselju Spodnje Javorje v Črni na Koroškem. S ceste so ga umaknili delavci cestnega podjetja VOC Celje.

V naselju Okonina v Ljubnem so gasilci pomagali občanu prekriti streho, ki jo je razkril veter okoli 16. ure. Pol ure kasneje so gasilci posredovali na Zelenici v Tržiču, kjer je močan veter odkril del strehe stanovanjskega objekta.

Za severovzhod države razglašena oranžna stopnja ogroženosti, burja pa že ovira promet

Opozorilo za petek: Danes bo v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju ter v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 km/h, ponekod na Primorskem pa bo pihala burja s sunki do okoli 100 km/h. (Foto: meteo.si)

Težave z vremenom po Evropi: Zaradi nizkih temperatur in močnega sneženja so v Italiji, Črni gori in delu Hrvaške razglasili rdeče vremensko opozorilo.

Po informacijah Arsa je v višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju pihal okrepljen severni veter s sunki nad 70 kilometri na uro. Na Ilirskobistriškem in tudi ponekod drugod na Primorskem je pihala zmerna do močna burja s sunki nad 100 kilometri na uro. Kot je razvidno s spletnega servisa meteoalarm, je zaradi močnega vetra tako za severozahodno in jugozahodno Slovenijo kot severovzhod države še vedno razglašena oranžna stopnja ogroženosti.

Na Kredarici so danes dopoldne izmerili okoli -24 stopinj Celzija. Kot zanimivost naj povemo, da je bil najhladnejši dan prav 6. januar, in sicer leta 1985. Tedaj je bila povprečna dnevna temperatura -27,3 stopinje Celzija.

Težave v prometu: policija svari, da lahko močan sunek prestavi vozilo

Prometni-informacijski center je poročal, da je bil zaradi močnih sunkov na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Hrušico oviran promet. Voznikom so zato svetovali, da naj bodo skrajno previdni in upoštevajo opozorila. Nekatere ceste so zaradi nizkih temperatur poledenele.

Jutranje temperature bodo večinoma pod -10 stopinj Celzija. Občutek mraza pa bo do -20 stopinj Celzija. (Foto: POP TV)

Občutek mraza tudi do –38 stopinj Celzija

V notranjosti Slovenije in tudi na Primorskem v krajih brez burje, kot je Goriška, se vse do nedelje temperature ves dan ne bodo dvignile nad ledišče. Jutranje temperature bodo večinoma pod –10 stopinj Celzija. Občutek mraza bo do –20 stopinj Celzija.

V sredogorju in visokogorju bodo vremenske razmere zaradi izrazitejšega občutka mraza ekstremne. Temperature se bodo gibale od –15 do –22 stopinj Celzija, občutek mraza pa bo od –30 do –38 stopinj Celzija.

Opozorilo za soboto: Zelo nizke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Priporočajo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, posebej zaščitite glavo in roke. Uporabljajte bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim zagotovite zavetje pred mrazom, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano. (Foto: meteo.si)

Zrak, ki bo danes dosegel Slovenijo, je bil konec leta 2016 še v neposredni bližini severnega pola, so v četrtek sporočili z Arsa, kjer so na polarni mraz opozarjali v začetku leta.

Resne vremenske težave imajo tudi drugod

Z resnimi vremenskimi razmerami se soočajo tudi v sosednjih državah. V Italiji vztrajajo ekstremno nizke temperature, v nekaterih regijah tudi močan veter. Na hrvaški obali opozarjajo pred močno orkansko burjo.