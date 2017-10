Trafikanti v nemogočih razmerah in po 11 ur na dan za pičlih 20 evrov zaslužka

Mladenič je želel za svojo novo ljubezen kupiti darilo za rojstni dan. Skupaj z dekletovo sestro sta odšla v veleblagovnico izbirati vsak svoje darilo. Mladenič se je odločil, da bo dekletu kupil rokavice, saj je menil, da je za intimno darilo še prezgodaj. Njena sestra pa ji je kupila svilene spodnje hlačke. Mladenič je prodajalki izročil pismo za svoje dekle, ki naj ga shrani v škatlico z rokavicami. Trgovka pa se je zmotila in se je pismo za njegovo dekle znašlo pri spodnjih hlačkah. Dekletovo sestro je prosil, naj ji izroči njegovo darilo. Ko je dekle prejelo darilo, je onemelo, ko je prebralo pismo: "Draga moja! Odločil sem se, da ti za darilo kupim nekaj, za kar vem, da na najinih zmenkih nikoli ne nosiš. Najprej sem ti hotel kupiti take z gumbki, pa je tvoja sestra rekla, da so krajše precej boljše za tebe. Tudi ona nosi takšne in pravi, da se lažje potegnejo dol. Morda ti barva ne bo všeč, toda prodajalka, ki mi jih je prodala, mi je pokazala svoje in povedala, da jih nosi že mesec dni, pa se popolnoma nič ne vidi, da bi bile umazane. Prosil sem jo, če tvoje lahko probam, in ko sem si jih dal gor, je rekla, da so izvrstne. Zaželel sem si, da bi ti jih jaz nataknil, ko te prvič vidim. Ker pa ne vem, kdaj to bo, ti jih raje pošiljam in tudi vem, da se jih bo dotlej dotaknilo že mnogo rok. Ko jih boš slekla, jih pa daj sušiti, saj mi je prodajalka rekla, da po uporabi postanejo nekoliko vlažne. No, upam, da jih boš nosila na najinem naslednjem zmenku. Tvoj Peter."