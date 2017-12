V noči na soboto bo snežilo. Po nekaterih napovedih bi lahko ponekod zapadlo do pol metra snega

Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) novo snežno odejo napovedujejo v noči na soboto. O tem, koliko snega bo zapadlo, še nimajo podatka. So pa podrobnejšo napoved glede sneženja za Slovenijo in Balkan danes objavili na vremenskem portalu Severe Weather Europe, ki za Slovenijo, Hrvaško in nekatere druge države na Balkanskem polotoku napoveduje večjo količino snega. "Nova, močnejša pošiljka snega prihaja na območje Alp in Dinaridov," so zapisali v objavi na Twitterju, zraven pa objavili tudi zemljevid količine snežne odeje, ki jo pričakujejo na tem območju v noči na petek in v soboto čez dan.

Severe Weather Europe napoveduje, da lahko v petek močno sneženje pričakujejo na območju severozahoda Alp, Švice in jugovzhoda Francije, v noči na soboto ter v soboto čez dan pa tudi na območju zahodne Slovenije, severozahoda Hrvaške, pa vse tja do BiH in Črne gore. Večje količine snega napovedujejo v Alpah, in sicer do 50 centimetrov, lokalno pa lahko tudi več. "Med 20 in 50 centimetri snega bo zapadlo na območju Julijskih Alp in Dinaridov, in sicer vse od zahoda Slovenije do severozahoda Hrvaške. Na tem območju so možne tudi snežne nevihte," še navajajo na vremenskem portalu.

Danes bo ponekod že rosilo

Vremenoslovci Arsa za danes napovedujejo oblačno in megleno vreme na Primorskem in Notranjskem. Ponekod bo občasno rosilo. Pretežno oblačno bo tudi v delu osrednje Slovenije, drugod bo še delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, v severni Sloveniji okoli 3 stopinje Celzija.

V petek se bo meja sneženja začela spuščati

V petek bo sprva oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in razširile nad osrednjo, proti večeru pa na vso Slovenijo. Meja sneženja bo večinoma med 800 in 1200 m nadmorske višine, zvečer se bo začela spuščati. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne v severozahodnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija.

Ponekod bodo v soboto zjutraj morali poprijeti za snežne lopate. (Foto: Damjan Žibert)

V noči na soboto se bo meja sneženja spustila do nižin. V soboto bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo zapihal severni veter, na Primorskem že zjutraj zmerna burja, ki bo popoldne ponehala. V nedeljo bo sončno, zjutraj bo mrzlo, popoldne pa se bo na zahodu znova pooblačilo.

Modelsko vremensko napoved Aladin, ki prav tako napoveduje snežne padavine v noči na soboto, a zgolj tja med 10 in 20 centimetri, lahko preverite na naslednji povezavi.

Začetek prihodnjega tedna deževen

V ponedeljek bo območje visokega zračnega tlaka slabelo in nad večjim delom Evrope se bo poglobilo obsežno ciklonsko območje, ki bo krojilo vreme v Evropi večji del prihodnjega tedna. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, padavine bodo zajele večji del Slovenije. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo do petka. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.