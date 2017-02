V noči s petka na soboto možna tudi kakšna snežinka

Danes bo na Primorskem in Notranjskem ter v delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo delno jasno. Jutri pa bo predvsem na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo, temperature bodo zjutraj od dve do osem, čez dan do 13, v vzhodni Sloveniji celo do 16 stopinj Celzija.

Meja sneženja se bo lahko spustila do nižin

Vremenska napoved za prihodnje dni. (Foto: POP TV)

V petek se bo čez dan nad vso državo razširil dež. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter, na Primorskem zvečer zmerna burja.

Meja sneženja se bo v noči na soboto spuščala in se marsikje spustila do nižin. ''V višinah se bo nekoliko ohladilo, da bi lahko prehodno snežilo tudi do nižin, ampak bodo te padavine kmalu ponehale. Tako po nižinah zagotovo snežne odeje ne bo, od pet do 10 centimetrov snega pa lahko pričakujejo na Kočevskem,'' je za 24ur.com povedala Veronika Hladnik z Agencije za okolje.

Do sobotnega jutra bodo padavine ponehale, čez dan pa se bo nato tudi zjasnilo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo v zahodni polovici Slovenije že pooblačilo, ponekod na zahodu bo predvidoma že deževalo. V sredo in četrtek bo nestalno vreme z možnostjo dežja.

