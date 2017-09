V nočni zasedi lovci vendarle uplenili nevarnega medveda

Včeraj zvečer so lovci uplenili medveda, ki je na območju Ambroža pod Krvavcem raztrgal več ovac. Gre za istega medveda, ki je napadel drobnico že pod Menino planino in na Županjih Njivah pri Kamniku, poroča Kamnik.info.

Na območju Menine planine in Kamnika se potikajo še štirje medvedi. (Foto: Thinkstock)

Kmet Matjaž Krč, katerega drobnico je v noči na nedeljo pod Krvavcem raztrgal medved, je dejal, da naj bi medveda v okolici njegove kmetije videvali več dni. O pokolu ovac ga je obvestil sosed. "Sosed me je obvestil o tem, da je medved lomastil ponoči po kmetiji. Pomoril je dve ovci. Škode je za okrog 300 evrov, pa ograjo je uničil," je dejal za 24ur.com. O pokolu je obvestil lovsko družino, ta pa se je nato odpravila na teren.

Ker gre za območje Lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik, so bili za odstrel medveda zadolženi njihovi lovci. Trije so se ponoči podali v lov za medvedom in ga v bližini mesta, kjer je napadel en dan pred tem, tudi uplenili.

Kot poroča Kamnik.info, je bil kmalu po odlovu medved prepeljan v lovsko hladilnico v Cerkljah na Gorenjskem, kjer so medveda najprej stehtali in ugotovili, da je težek 115 kilogramov, uplenjenega medveda pa si bo danes ogledal tudi lovski inšpektor.

’Redko se že drugi dan vrne na isto mesto’

Odstrel je opazoval lovec LD Krvavec Marko Kuhar. Ta je sosed kmeta, ki mu je medved raztrgal ovce. "Medved se je ponoči vrnil po plen, a ga ta ni zanimal in se je namenil proti čredi v ogradi," o nočnem dogajanju pripoveduje Kuhar. Takrat so lovci medveda ustrelili. "Ni bilo enostavno. Imeli so srečo, ker se je ujelo več različnih stvari. Redko se medved že drugi dan vrne na isto mesto. Prav tako smo imeli srečo, da smo med pregledom pašnika opazili raztrgane ovce, saj gre za veliko območje, ki se ne pregleduje vsak dan," pravi Kuhar. Tudi vreme je bilo lovcem naklonjeno, saj zvečer še ni deževalo, kmalu po odstrelu pa se je na to območje spustila gosta megla. Za Kuharja je bilo to prvo res bližnje srečanje z medvedom, saj se mu je približal na razdaljo okoli 20 metrov.

Odločba za odstrel je bila pripravljena

Odločbo za odstrel nevarnega medveda so lovci imeli, saj so jo pridobili že pred dvema tednoma – najprej ustno, nato še pisno, saj je medved v zadnjih dveh tednih kmetom povzročil veliko gmotne škode, prav tako se je sprehajal v središču vasi Županje Njive in je bil neboječ. Namreč, ko enkrat medved začne napadati drobnico, se navadi in pleni naprej. Tudi ta medved je še pred odstrelom pokazal, da bi znova plenil, čeprav ga je plen od prejšnjega napada še čakal.

Večkrat so ga čakali, a zaman

Nevarnega medveda so najprej poskušali odstreliti lovci Lovske družine Tuhinj, a jim to ni uspelo, saj se je medved premaknil na drug teren. Ko je napadel drobnico v vasi Županje Njive pri Stahovici, so se v lov na medveda vključili lovci LD Stahovica, a ga tudi njim ni uspelo upleniti.