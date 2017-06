V novi pisarni do informacij o posledicah požara v Kemisu

(Foto: Miro Majcen)

V prostorih vrhniške občine začenja obratovati informacijska pisarna, kjer bosta strokovnjaka s področja varovanja zdravja in s področja varstva rastlin odgovarjala na vprašanja tamkajšnjih prebivalcev glede posledic požara v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis.

Informativna pisarna bo do nadaljnjega odprta ob ponedeljkih od 9. do 13. ure in ob sredah od 13. do 17. ure.

Še ta teden bosta zaželi delovati tudi dve mobilni ekipi, ki jih bodo sestavljali strokovnjak s področja varovanja zdravja in strokovnjak s področja varstva rastlin ter pripadnik civilne zaščite, ki bodo obiskali prebivalce, ki so se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje s pobudo po odvzemu vzorcev vrtnin. O tem naj bi danes popoldne tekla beseda tudi na seji medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v Kemisu.

Spomnimo

(Foto: Miro Majcen)

V podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je zagorelo 15. maja. Na dan požara so skladiščili 1402 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od vseh nevarnih odpadkov je dobrih 456 ton zgorelo oz. jih je ogenj oplazil.

Prve dni po požaru je steklo delo številnih inšpekcijskih in nadzornih služb, ki so preverjale morebitno onesnaženje zraka, zemlje ter rastlin na območju, ki ga je zajel požarni oblak z nevarnimi snovmi. Prebivalce Vrhnike in okoliških krajev je pomanjkanje informacij o dejanskem stanju okolja, slabo komuniciranje med inšpekcijskimi službami in nejasnost, kdo je odgovoren za informiranje javnosti, zelo razjezilo.

Da je bilo krizno komuniciranje in usklajevanje delovanja strokovnih služb po požaru in s tem povezano ustrezno obveščanje javnosti glavna pomanjkljivost intervencije v Kemisu, so ocenili tudi na torkovem sestanku predstavnikov služb, ki so sodelovale pri intervenciji. Je pa analiza tudi pokazala na dobro sodelovanje med enotami in službami, ki so sodelovale v intervenciji.