V ormoškem Safilu uresničujejo napovedi o odpuščanju: odpoved čaka predvsem delavke

(Foto: Kanal A)

Ormoško podjetje Safilo, ki je v lasti istoimenske italijanske skupine in je bilo do predlani znano pod imenom Carrera Optyl, je uresničilo svoje napovedi in v ponedeljek zaposlenim predstavilo seznam 228 pretežno delavk, ki zaradi poslovne odločitve lastnikov o reorganizaciji podjetja že prejemajo odpovedi. Sindikat jim bo pomagal pri pritožbah.

Italijanska skupina, ki sodi med vodilne proizvajalce sončnih in korekcijskih očal visoke mode, je sredi januarja napovedala reorganizacijo podružnice v Ormožu, njihovi načrti pa vključujejo tudi zmanjšanje števila doslej 846 zaposlenih.

Kot je za STA povedal predsednik podravske podružnice sindikata SKEI Martin Dular, so z vodstvom podjetja sodelovali pri postavljanju kriterijev za pripravo seznama presežnih delavcev, nato pa so seznam v podjetju pripravili sami. Na njem je 150 proizvodnih delavcev in 78 zaposlenih iz režije.

Ker vsi s tem, da so se znašli na seznamu za odpoved, niso sprijaznjeni, je sindikat skupaj z njihovim odvetnikom v torek delavcem omogočil pogovore in jim svetoval, kaj narediti, če menijo, da so se na seznamu znašli neupravičeno. Najprej so jih napotili na kadrovsko službo podjetja, če jim tam ne bodo prisluhnili, jim bodo pomagali vložiti pritožbe na delovno sodišče.

"Kar nekaj je bilo na seznamu invalidov, ki pa jim odpovedi niso mogli izročiti, saj mora o njih kot o zaščiteni vrsti delavcev odločati komisija v Ljubljani. Ob tem je odpovedi prejelo tudi nekaj mater samohranilk, o čemer bomo z dopisom opozorili vodstvo družbe," je dejal Dular in povedal, da se je pri njih zglasilo okoli 25 delavcev.

Z aktivnostmi podjetja so že nekaj časa seznanjeni in na to tudi pripravljeni tudi na ptujski območni službi zavoda za zaposlovanje. Kot je za STA povedal direktor Tomaž Žirovnik, so odpovedni roki za zaposlene med 30 in 90 dni, v tem času pa pričakujejo, da se bodo začeli pripravljati na njihove prijave na zavodu.

Sicer dokaj ugodno statistično sliko trga dela v Spodnjem Podravju bo omenjeno množično odpuščanje vsaj za nekaj časa gotovo pokvarilo, predvsem na ormoškem območju, kjer se bodo odpuščeni pridružili okoli 700 že zdaj registrirano brezposelnim. Delodajalci so na njihovem območju po besedah Žirovnika za letos napovedali lep skok zaposlovanja v primerjavi s preteklimi leti, obeta se tudi zagon nekaj novih obratov.